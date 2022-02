Gabriella Di Grecco conta com exclusividade detalhes sobre a série 'O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu', do Disney+: ''O público pode esperar algo lindo''

Atriz Gabriella Di Grecco, que terá um dos papéis centrais na trama, contou com exclusividade a CARAS Digital mais sobre o seu novo trabalho

André Luiz Freitas Publicado em 18/02/2022, às 11h53

Após dar vida a coprotagonista Ana/Helena no sucesso internacional Bia, do Disney Channel, a atriz Gabriella Di Grecco (33) aguarda a estreia de seu mais novo trabalho, a série O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, será lançada este ano na plataforma de streaming Disney+!

Gravada no segundo semestre de 2021, a série, que mostrará um grupo de jovens buscando uma vaga numa companhia de teatro, conta com a atriz no papel da estrategista, obstinada e muito talentosa Nora Labbra, uma das protagonistas.

"A Nora é uma personagem que me convidou a explorar o inesperado, o diferente. Essa característica é uma das coisas que eu mais curto nela e espero que o público também!", conta a atriz.

Além de toda a expectativa para a estreia da série, os fãs de Bia têm um motivo a mais para celebrar. A trama marca o reencontro em cena de Gabriella com Mica DFuego e o Rhener Freitas, seus companheiros de cena no sucesso da Disney.

"Esse reencontro tá sendo maravilhoso! Eu não poderia estar mais feliz, de verdade!

Mica e Rhener são meus irmãos! Passamos 2020 buscando sempre ter contato uns com os outros. Agora, voltando às atividades e os vendo novamente, eu percebo o quanto é incrível ver o amadurecimento como artistas e como pessoas. Eu sou suspeita pra falar porque os amo muito. Só posso dizer que estou feliz, agradecida e muito orgulhosa de estar de volta fazendo arte e convivendo diariamente com eles.", detalha ela.

Com ares de Glee (FOX) e Smash (NBC) em matéria de complexidade de preparação e números grandiosos de canto e dança, O Coro já está com a segunda temporada confirmada e teve a preparação da nova temporada iniciada essa semana. E quanto a estreia da primeira? Gabriella conta o que o público pode aguardar:

"Estou muito feliz e ansiosa para a estreia. O público pode esperar algo lindo, de muito bom gosto e uma história que te mantém atento e ansiando por mais. As músicas são belíssimas, o roteiro é envolvente, os personagens são incríveis, os atores estão muito bem preparados, o visual, a direção... Temos tudo pra competir a nível internacional num patamar alto. Eu fico muito feliz de ver e ser parte de algo com esse porte feito no Brasil. O público não perde por esperar.", finaliza a artista.

Fotos/Rafael Monteiro