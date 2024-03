Estilista Ronaldo Esper sofre agressão após ter casa invadida em SP

Ronaldo Esper foi surpreendido por três homens ao chegar em sua resediência, em São Paulo, e precisou ser encaminhado ao hospital

O estilista e apresentador Ronaldo Esper teve sua casa invadida durante a madrugada deste sábado, 9, localizada na Zona Sul de São Paulo. Em entrevista ao Portal LeoDias, ele contou que três homens o surpreenderam e agrediram assim que chegou na residência.

De acordo com informações do jornalista, os acusados não levaram nenhum pertence do local. O profissional da moda, de 79 anos, foi socorrido horas depois por um homem que está trabalhando em uma obra dentro do imóvel.

"Eu não estava em casa, quando cheguei fui agredido, mas não houve fratura. Não sei qual foi o motivo", declarou ele, afirmando não conhecer os criminosos. "Nunca fiz transação nenhuma para esses caras, não sei o que eles vieram fazer aqui, não sumiu daqui uma agulha, tinha dinheiro aqui, tinha um monte de dinheiro numa gaveta, não levaram nada. Bateram em mim, mas eu não sei, o negócio foi feio", relatou.

Ainda segundo o portal, Ronaldo Esper foi levado para um pronto-socorro próximo de sua casa, onde foi atendido. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou o ocorrido.

"A Polícia Civil investiga um roubo ocorrido na sexta-feira (8). Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima foi surpreendida ao chegar em casa por três homens, que a agrediram na cabeça e fugiram sem levar nada. O caso foi registrado no 14º que atua para identificar os autores e esclarecer os fatos", diz nota oficial.

