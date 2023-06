Esposa de Stênio Garcia já se envolveu em situação tensa durante pandemia; relembre

Marilene Saad, esposa de Stênio Garcia, já se envolveu em polêmica em outra entrevista e dividiu opiniões

Marilene Saad (55), esposa do ator Stênio Garcia (91), se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira, 14, após se envolver em uma briga ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT. No entanto, essa não é a primeira vez que a famosa aparece em uma cena parecida.

No ano passado, Marilene foi alvo de críticas ao impedir que Stênio desse uma entrevista ao jornalista Marcos Bulques, durante o lançamento de um livro escrito pela atriz Beth Goulart. Na ocasião, ela se incomodou ao saber que o esposo estava sem máscara e se expondo ao coronavírus em um ambiente movimentado.

As imagens, que foram exibidas no programa A Tarde é Sua, da Rede TV!, circularam rapidamente pela internet e dividiram opiniões. "Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", disse Marilene.

Visivelmente constrangido, Stênio tentou contornar a situação, mas acabou sendo retirado pela esposa e deixando o repórter sem reação. "Não, deixa eu acabar", disse o ator.

Depois da repercussão negativa do caso, Marilene veio a público explicar sua reação. Ela disse que o ator era uma pessoa idosa e enfrentava problemas sérios que poderiam ser complicados caso fosse infectado com COVID-19. Por conta disso, ela estaria tomando todos os cuidados necessários para evitar uma contaminação.

"O Stênio está com problema no coração. Ele foi proibido terminantemente de ir à academia ou a qualquer lugar, porque ele está com problema desde o dia em que fez 90 anos de idade (28 de abril). Naquele dia, a pressão dele caiu. Ele passou muito mal e eu comecei a contatar os nossos médicos para saber como agir. Desde então, parou de tomar o remédio de pressão. No dia seguinte, estava na rua e caiu em cima de mim e depois aqui também. Não tem ninguém pra ajudar, só tem eu pra fazer isso. Eu não estou reclamando, porque quando eu estive em coma, quem cuidou de mim foi ele [...]", contou.

Em seguida, ela revelou que a saída para o lançamento do livro foi uma exceção concedida pelos médicos, já que eles gostavam muito da Nicette Bruno, que estava sendo homenageada no dia: "eles me deram incumbência de não deixar ele tirar a máscara nem numa fração de segundo. Eu jurei pra três médicos que iria fazer isso".

Stênio também saiu em defesa da esposa e garantiu que Marilene é uma pessoa que cuida muito bem dele e não estava suportando as críticas dos internautas: "Estou indignado com vocês, porque vocês não têm o direito de maltratar a Marilene. Ela me trata muito bem. Vocês estão destruindo uma relação de amor. Vocês estão sendo cruéis com a Marilene e comigo também. Vocês são injustos".