Esposa de Stenio Garcia se pronuncia após vídeo polêmico e revela que o ator tem problema de coração

Marilene Saade, esposa de Stenio Garcia, se justifica após retirar o ator à força de entrevista, e conta que ele está com doença no coração

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 09h23

A esposa de Stenio Garcia (90) usou as redes sociais para se manifestar após repercussão de vídeo em que aparece tirando o marido de entrevista.

No registro que viralizou na web, Marilene Saade critica o artista por não estar de máscara de proteção contra o coronavírus, e o retira de conversa com o jornalista e youtuber Marcos Bulques na noite de terça-feira, 12, durante lançamento do livro escrito por Beth Goulart (61), no Rio de Janeiro.

"Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", disse Saade. "Socorro", gritou Stenio. "Não, desculpa", respondeu ela.

Em vídeo publicado no perfil do Instagram de Garcia, Marilene se manifestou e justificou a reação que teve ao ver Garcia sem máscara após ter sido criticada por ser agressiva com o famoso, revelando que ele está com problema no coração.

"O Stênio está com problema no coração. Ele foi proibido terminantemente de ir à academia ou a qualquer lugar, porque ele está com problema desde o dia em que fez 90 anos de idade (28 de abril). Naquele dia, a pressão dele caiu. Ele passou muito mal e eu comecei a contatar os nossos médicos para saber como agir. Desde então, parou de tomar o remédio de pressão. No dia seguinte, estava na rua e caiu em cima de mim e depois aqui também. Não tem ninguém pra ajudar, só tem eu pra fazer isso.

Eu não estou reclamando, porque quando eu estive em coma, quem cuidou de mim foi ele [...]", contou ela.

"Como a gente gostava muito da Nicette (Bruno), ambos os livros era uma homenagem a ela. Eu falei com os médicos que ele queria muito ir e eles me deram incumbência de não deixar ele tirar a máscara nem numa fração de segundo. Eu jurei pra três médicos que iria fazer isso. Ele sabia disso, tinha jurado de pé junto que ele não ia tirar. Não acredito que ele tenha tirado por mal, porque ele sabe que está com problema de coração que nós não conseguimos encontrar (o diagnóstico). Ele já passou por mais 10 exames", disse ainda.

Marilene aiinda criticou o repórter Marcos Bulques e a equipe da Rede TV! pela exibição do vídeo. De acordo com ela, Marcos não deixou que o ator colocasse a máscara, o que foi negado pelo repórter para a apresentadora Sonia Abrão. "O repórter não deixou [o Stênio] colocar a mascara. Se a pressão do Stênio subir demais, ele pode ter um AVC. Errado são vocês da imprensa [...] Não deixaram eu colocar a máscara. E o cara lá da imprensa me peitando e ainda teve coragem de me ligar agora. Eu não gritei, eu falei: 'Coloca a máscara'".

Saade ressaltou o cuidado que está tendo com o marido neste momento: "Por que eu tive aquela explosão? Porque os médicos me pediram. Porque se ele pegar [covid], se ele pegar uma gripe que seja, ele pode vir a óbito porque a gente não sabe o que ele tem".

Na legenda, Stenio disse que é "matuto e teimoso" e saiu em defesa da mulher ao falar que ela estava cumprindo ordens de seus médicos.

"Contando a verdade para pararem de julgar quem estava zelando por mim. A @mari_saade só estava cumprindo a ordem do meu cardiologista e do meu clínico e eu me empolguei e tirei a máscara, e ela ao ver, foi recolocar com toda razão. Eu sou matuto e teimoso, mas ela estava fazendo o que tinha que fazer e ela cuida de mim 24 horas por dia e está sem dormir desde que fiquei hipotenso. Exames serão realizados e vamos compartilhar com vocês. Escutem e entendam. Na minha opinião. A imprensa devia ter ligado e checado antes de publicar", escreveu ele.

Stenio Garcia marca presença em lançamento de livro de Beth Goulart

Beth Goulart recebeu convidados para a divulgação do livro que escrevia com a mãe, Nicette Bruno (1945 - 2020), que faleceu aos 87 anos, vítima da covid-19. O resultado é Viver é uma arte: transformando a dor em palavras, que traz um pouco de sua percepção sobre a vida e suas histórias ao lado da família. Famosos como Letícia Spiller e o marido, Pablo Vares, Stenio Garcia, Julia Lemmertz, Bárbara Borges, Carlinhos de Jesus, dona Dea Lucia, mãe de Paulo Gustavo (1978 - 2021), Rayane Morais, Fernando Sampaio e Eduardo Barata compareceram no lançamento.

