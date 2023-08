Esposa de Sorocaba critica clipe de Luísa Sonza: ''Tudo pelo sucesso''

Influenciadora Biah Rodrigues, mulher de Sorocaba, dá opinião sobre o clipe de 'Campo de Morango', da cantora Luísa Sonza

A influenciadora digital Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, abriu uma caixinha de perguntas e bateu um papo com os seguidores nas redes sociais na última quinta-feira, 17, e revelou que não gostou do novo clipe de Luísa Sonza.

Nos stories de seu Instagram, ao ser questionada por seguidora sobre o achou do clipe de Campo de Morango, primeira música do novo álbum, Escândalo Íntimo, que chegará às plataformas digitais no dia 29 de agosto, a modelo disparou que ela faz de tudo pelo sucesso.

"Tudo pelo sucesso, pelo barulho da mídia. Triste! Não sinto paz ao ver essas imagens, ainda mais cheias de simbologias. Parece um aborto seguido de um ritual. É pesado", disse.

A internauta ainda comentou sobre a criação dos filhos, e Biah comentou: "Da porta pra dentro de casa quem tem autoridade espiritual somos nós, os pais. Então, patrulhe a cerca todos os dias, não de brechas, e não baixe os escudos". A ex-miss ainda falou sobre o vídeo ter sido lançado no Dia da Gestante, 15 de agosto.

Ao postar uma foto antiga de Sonza, Biah opinou que ela precisa encontrar seu valor. "Penso que ela é linda e muito talentosa, só precisa enxergar isso. Os princípios são inegociáveis".

Luísa Sonza perde seguidores após lançamento de clipe

A cantora Luísa Sonza deu o que falar nas redes sociais após o lançamento do clipe de Campo de Morango. Com teor sexual, a canção e o vídeo dividiram opiniões do público e foram alvo de críticas. Como resultado, ela acabou perdendo mais de 100 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Luísa Sonza declarou: "Todo mundo duvidou de mim, queriam chegar com uns conceitão surreal, ‘penhasco 2’… eu falei ahn, ahn [não]. Vamo botar o dedo na ferida e lançar ‘Campo de Morango'... E ainda cortei a metade da música! Sabia que a música era maior? Eu cortei metade", disse, aos risos.

Na internet, seguidores ainda especularam que a música tem referências ao cantor Xamã, com quem Luísa já viveu affair e tem parcerias musicais. "Teoria sobre a música Campo De Morango da Luísa Sonza: "acordei, tu tava me xamã", "meu malvado favorito", "e tava certa sobre toda a tua fama". E se Campo De Morango é sobre a relação da Luísa com o Xamã? Socorro, faz muito sentido", disse um. "A letra tá cheia de referências sobre ele", disparou outra. "Quando eu escutei pela primeira vez, veio o Xamã na minha cabeça, faz o total sentido kkkkk", falou mais um.