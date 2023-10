Esposa de Ronaldo fala sobre enteados após casamento: "Maravilhoso poder viver com eles"

Em entrevista à CARAS, Celina Locks abriu o coração sobre como é sua relação com os herdeiros de Ronaldo

Construir um relacionamento sólido e saudável com pessoas que têm filhos muitas vezes pode ser uma grande barreira, mas isso não foi o menor problema para Celina Locks (32), esposa de Ronaldo Nazário (47). Em entrevista à CARAS, a modelo garantiu que sempre teve uma boa relação com os quatro enteados.

Segundo a loira, que se refere a Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice como "bebês", eles sempre se deram muito bem: "Quando conheci o Ronaldo me apaixonei por ele, e na sequência pelos filhos dele!".

"Acho importante quando você tem enteados em que a relação com cada um seja genuína e por amor. Se for de outra maneira não funciona! Eu amo meus enteados do fundo do coração, e é maravilhoso poder viver e conviver com eles juntos!”, completou, que está com o ex-jogador desde 2015.

Em meio ao burburinho do casamento, que contou com uma lista enorme de famosos, como Sabrina Sato e Marina Ruy Barbosa, Celina afirmou que não tem pensando em engravidar e que atualmente o casal tem outros planos. "Pretendo casar primeiro. Viver genuinamente um passo de cada vez", finaliza.

Leia também: Ronaldo revela que "deu prazo" para Celina Locks se apaixonar por ele: "Nossa história"

Ronaldo e Celina se casaram em um evento luxuoso na ilha de Ibiza, na Espanha. A cerimônia aconteceu na igreja do vilarejo de Es Cubells, no topo de um penhasco e com uma linda vista para o mar. Além disso, eles tiveram três dias de festa com amigos e familiares.

QUEM É CELINA LOCKS, A ESPOSA DO EX-JOGADOR RONALDO?

Modelo há 15 anos, Celina Locks nasceu em Curitiba, no Paraná, e soma mais de 400 mil seguidores no Instagram. Para além da carreira no mercado da moda, ela também se lançou como empresária com sua própria marca de beleza. Em um relacionamento com Ronaldo desde 2015, ela é a quarta mulher a subir ao altar com o ex-jogador.

Com uma vida profissional agitada, Celina Locks realiza um de seus sonhos ao se casar, mas ainda guarda outros para o futuro. "Tenho o sonho de casar e de ter filhos, mas tenho outros sonhos para realizar antes. Por isso, fiz essa brincadeira de que meu filho é a minha marca."