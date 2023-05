Esposa de Rodrigo Faro posa com as filhas e semelhança impressiona: “Parecem irmãs”

Apresentador Rodrigo Faro encanta seguidores ao publicar um registro inédito da esposa, Vera Viel, com as três filhas

O ator e apresentador Rodrigo Faro (49) acordou inspirado e fez uma declaração especial para sua família na manhã desta quarta-feira, 24. Nas redes sociais, o comandante da atração ‘Hora do Faro’ na Record, publicou um clique da esposa, a ex-modelo Vera Viel (47), com as três filhas do casal, mas a semelhança entre elas acabou roubando completamente a cena do registro.

No clique, as meninas Clara, de 17 anos, Maria, de 14, e Helena, que tem apenas 9 aninhos esbanjam beleza e surgem sorridentes ao lado da mãe coruja, que abraça a caçula e posa toda orgulhosa com sua família. Na legenda da publicação, o pai babão também se derreteu: “Meu tesouro incalculável”, Faro se declarou para a família linda.

Mas nos comentários, não deu outro assunto! Além dos elogios para a família do apresentador, os fãs apontaram a semelhança entre a mãe e as filhas: “Parecem irmãs”, uma seguidora opinou. “Sua família é perfeita, e sua esposa tem uma beleza fora do normal”, exaltou mais uma. “Todas são muito lindas", disse uma terceira. Outra fã falou sobre a semelhança com o pai: "A mais velha parece Rodrigo".

Rodrigo Faro cansou de contar histórias de superação:

Recentemente, Rodrigo Faro fez uma revelação sobre seu programa ‘Hora do Faro’, na Record. Durante o podcast ‘Podpah’, o apresentador contou que não estava muito satisfeito com os enredos de sua atração na emissora, e por isso, decidiu resgatar um dos quadros de sucesso, o ‘Vai Dar Namoro’.

"Programa de domingo tem aquela coisa que eu já não aguentava mais de história de superação, chega uma hora que já não dava mais contar a história da pessoa... É legal, mas não dá para ficar cinco anos fazendo a mesma coisa...", Rodrigo explicou sua decisão de se aventurar durante a conversa.