Esposa de Malvino Salvador faz revelação sobre o futuro dos filhos: 'Conexão'

Em entrevista à CARAS Brasil, lutadora de jiu-jitsu fala sobre a relação com os filhos e a vida artística

Kyra Gracie se destaca no jiu-jitsu e coleciona diversos títulos. Casada com o ator Malvino Salvador, a esportista mãe de três filhos, Ayra, de oito anos, Kyara, de seis e o caçula Rayan, de apenas dois, diz não exigir com que as crianças sigam na vida pública. Ela afirma que educa os herdeiros sem a pressão do meio artístico.

A influenciadora digital revela costume de treinar e registrar momentos com os pequenos para construir uma boa relação. No entanto, ela garante que as atividades no tatame não estão relacionadas ao fato de ser uma figura pública.

"É um momento de conexão, a gente vai lutar pra brincar, mas ter essa conexão com o seu filho é muito genuína. Ao mesmo que você tá ensinando, eles brincam e abraçam. Acho que o mais importante que eu vejo na criação dos meus filhos é ter essa conexão, acho que essa conexão que a gente vai levar pra sempre na vida. Eu boto zero pressão: ‘A sua mãe é campeã, você tem que lutar’. Não na minha linhagem", dispara

Durante o lançamento do novo comercial da Spaten, em São Paulo, a esposa do astro global conta à CARAS Brasil que não quer influenciar nas escolhas dos filhos. "Quero que eles levem essa disciplina da arte marcial e todos os ensinamentos que a gente aprende no tatame pra vida, mas que elas sigam o caminho que eles quiserem. Se elas vão se competidoras ou não isso só cabe a elas", conclui.

Malvino Salavador também é pai de Sofia, de 13 anos, fruto do seu relacionamento anterior com a funcionária pública Ana Ceolin. Kyra, aliás, tem uma boa relação com a enteada e com a ex do seu marido. As duas, inclusive, já publicaram registros em que surgem juntas.