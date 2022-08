Esposa de Leonardo é questionada se já traiu o cantor

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha responde pergunta sobre traição nas redes sociais: 'Poli, já traiu o Léo?'

A influenciadora digital Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e foi surpreendida com uma pergunta sobre a sua vida pessoal. Sem nada para esconder, ela respondeu ao ser questionada se já traiu o marido.

Na pergunta, um fã escreveu: “Poli, já traiu o Léo?”. E ela respondeu: “Não”, de forma bem direta. Além disso, ela contou que não se envolveu com outras pessoas enquanto estava separada do cantor no passado.

Poliana Rocha faz homenagem para Leonardo

No dia do aniversário de 59 anos do cantor Leonardo, Poliana Rocha declarou o seu amor ao fazer uma homenagem para ele nas redes sociais. "Meu amor, Leonardo, hoje você completa mais um ano de vida e eu agradeço a Deus por isso, tal como todos os dias agradeço por Ele ter colocado você na minha vida, e poder compartilhar da vida ao seu lado. Feliz aniversário!", começou escrevendo.

"Que no final deste dia você sinta seu coração aconchegado e recheado de amor, carinho e muita alegria.. Eu tudo vou fazer para que assim seja, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Parabéns! Que Deus o proteja e lhe conceda muitos anos de vida, saúde, paz, amor e muita sabedoria! Eu te amo muito e quero vê-lo sempre feliz", completou Poliana.

Nos comentários da postagem, Leonardo agradeceu: "Obrigado, meu amor! Eu te amo", disse ele.

