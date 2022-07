Leonardo completa 59 anos e ganha homenagem da esposa: ''Quero vê-lo sempre feliz''

Em meio a polêmica com fã, Poliana Rocha comemora aniversário de 59 anos do marido, Leonardo, com linda declaração

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 09h10

Dia de festa na casa da família de Leonardo! Isso porque, nesta segunda-feira, 25, o cantor está completando mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial na web!

A jornalista Poliana Rocha (45), esposa do artista, fez questão de deixar uma linda mensagem para o amado nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a loira, que é mãe de Zé Felipe (24), compartilhou um vídeo de diversos momentos ao lado do marido, e fez uma linda declaração de amor ao celebrar o aniversário de 59 anos do sertanejo.

"Meu amor, Leonardo, hoje você completa mais um ano de vida e eu agradeço a Deus por isso, tal como todos os dias agradeço por Ele ter colocado você na minha vida, e poder compartilhar da vida ao seu lado. Feliz aniversário!", começou escrevendo.

"Que no final deste dia você sinta seu coração aconchegado e recheado de amor, carinho e muita alegria.. Eu tudo vou fazer para que assim seja, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Parabéns! Que Deus o proteja e lhe conceda muitos anos de vida, saúde, paz, amor e muita sabedoria! Eu te amo muito e quero vê-lo sempre feliz", completou Poliana.

Nos comentários da postagem, Leonardo agradeceu: "Obrigado, meu amor! Eu te amo", disse ele.

Confira a homenagem de Poliana Rocha para o marido, Leonardo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha se manifesta após vídeo polêmico de Leonardo com fã

Recentemente, Poliana Rocha usou as redes sociais para mandar indireta após repercussão de um vídeo polêmico em que Leonardo aparece em momento de intimidade com uma fã em camarim. “Diquinha da noite: 'Seja independente em todas as áreas da sua vida. Não coloque sua felicidade só a responsabilidade de outra pessoa, ser feliz tem a ver consigo mesmo, com as suas escolhas, com o seu propósito e meta de vida”, disse ela na web.

Vale lembrar que em outra ocasião, Poliana foi questionada se o artista tem amante, e respondeu: “Se tem, por favor, não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo. Sorry”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!