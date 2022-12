Esposa de jornalista revela causa da morte de Grant Wahl durante Copa do Mundo no Catar

Grant Wahl chamou a atenção dos tablóides depois de ser impedido de entrar em estádio com camiseta com arco-íris

Nesta quarta-feira, 14, a esposa de Grant Wahl, Céline Gounder, compartilhou em uma nota o verdadeiro motivo por trás da morte do jornalista esportivo. Após uma necrópsia realizada no corpo de Grant, que morreu enquanto cobria os jogos da Copa do Mundo no Catar, ele faleceu em decorrência de uma rompimento de um aneurisma da aorta ascendente, de acordo com o documento emitido pelo New York City Medical Examiner’s Office.

“Grant morreu devido à ruptura de um aneurisma da aorta ascendente não detectado e de crescimento lento com hemopericárdio”, escreveu Céline, no site de seu marido. “A pressão no peito que ele sentiu pouco antes de sua morte pode ter representado os sintomas iniciais. Nenhuma quantidade de massagem cardíaca ou de choques o teria salvado. Sua morte não teve relação com a covid ou com a situação vacinal. Não havia nada nefasto sobre sua morte”, explicou.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América, um aneurisma da aorta é uma protuberância semelhante a um balão na aorta, a artéria que transporta o sangue do coração. Quando ocorre uma ruptura, a aneurisma estoura completamente, provocando um grande sangramento dentro do corpo.

Céline revelou ao CBS Mornings que descobriu da morte quando um amigo a enviou que seu marido teria desmaiado, e que a equipe médica tentou reanimá-lo por 20 minutos. Ela até tentou achar alguém no hospital no Catar para descobrir mais informações. “Ninguém quis responder à pergunta. É apenas uma dessas coisas que provavelmente estava fermentando há anos e, por qualquer motivo, aconteceu neste momento”, explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grant Wahl (@grant_wahl)



Jornalista barrado no Catar por usar camisa LGBTQIA+ morre após passar mal em jogo

Na sexta-feira, 9, Grant Wahl morreu após passar mal nas tribunas do estádio Lusail, durante o jogo entre Holanda e Argentina. “Ele não estava dormindo bem. Chegou a dizer: Só preciso relaxar um pouco”, contou o agente do comunicador, Tim Scanlan, ao The New York Times. Nas redes sociais, o jornalista brasileiro Francisco De Laurentiis revelou que viu “a cena acontecer” ao seu lado, quando a partida estava na prorrogação.

Durante seu trabalho na Copa do Mundo no Catar, Grant foi barrado por usar camisa com um arco-íris, por ser um dos símbolos LGBTQIA+.