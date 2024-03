Esposa de Eduardo Costa curte viagem de jatinho e se declara: ‘Sou submissa’

Esposa de Eduardo Costa revela ser submissa ao marido em declaração apaixonada durante viagem no novo jatinho particular do cantor

Na última quarta-feira, 6, Eduardo Costa aproveitou um dia de folga para viajar ao lado da esposa, a influenciadora digital Mariana Polastreli, em seu jatinho particular. Em suas redes sociais, a loira decidiu agradecer o presente com uma declaração reveladora sobre o relacionamento com o cantor milionário. Ela falou sobre ser submissa a ele.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Mariana abriu um pequeno álbum de fotos da viagem com o marido em uma aeronave avaliada em até R$ 40 milhões. O sertanejo, visivelmente mais magro após perder 20 kg, aparece sorridente enquanto recebe beijos da esposa antes de embarcar para mais uma viagem. Na legenda, a influenciadora revelou detalhes do casamento ao se declarar para o esposo.

"Eu te amo, eu te honro, eu te respeito, eu te admiro, eu sou submissa a você desde o primeiro dia que nos conhecemos. Você me ensinou muito ao longo desses quase três anos. Eu renasci, ou me reencontrei, não sei explicar”, Mariana explicou ser submissa ao marido em seu relacionamento. Vale lembrar que eles se casaram em abril do ano passado.

Na sequência, a influenciadora ainda revelou que a decisão partiu do cantor: “Em você encontrei todos os defeitos e qualidades que eu busquei em minha mente durante toda minha vida. Você soube me colocar no espaço onde uma mulher de verdade tem que estar e eu sou completamente apaixonada por tudo que nos tornamos”, a loira declarou.

“Obrigada por ser nosso maior exemplo dentro e fora do nosso lar. Deus esteja sempre nos protegendo e nunca nos desampare", Mariana concluiu sua declaração apaixonada, que também ganhou um comentário do marido: “Simplesmente obrigado por tudo, não sei o que seria de mim se não fosse você, canto melhor porque você existe”, disse Eduardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Polastreli (@marianapolastreli)

Após a revelação do casal, os seguidores dividiram opiniões nos comentários. Alguns acham que o casal não deveria expor a intimidade dessa maneira, enquanto outros defendem que a declaração está relacionada à religião: “Quem conhece de verdade o que ser submissa aplaude”, disse uma admiradora. “Submissa? Pegou pesado. Pra que tanto? Menos né?, outra detonou.

Eduardo Costa foi alvo de críticas:

O cantor sertanejo Eduardo Costa falou sobre o seu emagrecimento nos últimos tempos. Ele apareceu bem mais magro nas redes sociais e surpreendeu os fãs. Agora, o artista contou o que aconteceu. Ele revelou que aderiu ao protocolo de emagrecimento do seu médico e foi incentivado pela esposa a perder os quilos que ganhou durante a pandemia.

"Emagreci 20 kg. Como tenho baixa estatura, o excesso de peso estava fazendo diferença no meu rendimento. O meu ganho de peso começou na época da pandemia, quando parei de frequentar a academia, mudei para a fazenda com a minha esposa e os filhos e ganhei bastante peso", disse o sertanejo ao site IstoÉ.