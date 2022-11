Ex-esposa de Éder Militão, Karoline Lima, diz que ele não a deixava trabalhar: "você que dê conta"

Karoline Lima disse que relacionamento com Éder Militão passou a ser tóxico e ela não se reconhecia mais

A ex-esposa do jogador de futebol Éder Militão, Karoline Lima, falou sobre seu relacionamento com ele e foi direta ao contar os bastidores do relacionamento. Para ela, o casamento passou de saudável para tóxico.

A loira afirmou ao 'Podcats' que sempre gostou de trabalhar e sempre quis estabilidade e durante a relação abriu mão de tudo para seguir as vontades do marido. "Para mim, quando eu tive que me colocar em terceiro, quarto plano, e eu tive que mudar, ser outra pessoa, para agradar ele, o empresário dele, os amigos dele, as pessoas daquele meio. Eu não podia mais ser eu".

Ela afirmou que no Brasil ela era valorizada, mas quando se mudou para a Espanha para acompanhar Éder tinha até a vestimenta controlada por terceiros. "Quando caiu a ficha eu já estava perdida, já nem sabia mais quem eu era", disse.

Durante a gravidez de Cecília, Karoline teve depressão e precisou tomar remédios. Sua amiga Priscilla foi à Europa para ajudar a influenciadora. Porém, como não trabalhava, ela pediu que o jogador a ajudasse a pagar a passagem da amiga e ele negou.

"Aí ele falou: 'não, se você quer chamar sua amiga, você que pague, você que dê conta. Eu falei: 'ué, a conta não fecha'. Não quer que eu trabalhe, não quer que eu tenha meu dinheiro e quer que eu pague tudo! Mas paguei, dei um jeito, e minha amiga foi para lá. E quando ela chegou ela me ajudava, me dava conselho, e muitas coisas que passei só não foram piores porque ela estava lá. E foi ali que eu percebi: 'caraca, aquilo ali estava tóxico demais, não podia mais ser e eu precisava voltar".

