À espera de Lara, Jeniffer Nascimento posa radiante em ensaio de gestante

Com o barrigão à mostra, Jeniffer Nascimento irradia beleza e felicidade em ensaio fotográfico na gestação da primeira filha

A atriz e cantora Jeniffer Nascimento está curtindo todos os momentos de sua gestação! À espera da pequena Lara, sua primeira filha com o ator Jean Amorim, a artista aproveitou que está passando alguns dias de férias em Salvador, na Bahia, para renovar os cliques do barrigão em crescimento com um ensaio fotográfico de gestante.

Através de seu perfil oficial nas redes sociais, Jeniffer abriu um álbum de fotos produzido pela fotógrafa Rebeca Castro. Com um biquíni verde neon, a atriz deixou o barrigão à mostra ao posar em alguns cenários paradisíacos ao lado de seu pet, uma cachorrinha da raça spitz alemão chamada Sol, que encheu os cliques de fofura.

Além dos cliques de biquíni, a artista caprichou ao posar com um vestido longo e estampado, que trouxe ainda mais graça ao seu ensaio de gestante. Na legenda, Jeniffer abriu o coração sobre o momento especial de sua espera pela chegada da pequena Lara em uma viagem: “Dias felizes por aqui”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

A história de amor de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim:

Vale lembrar que Jeniffer apareceu nas telinhas da Globo no início deste ano, como a personagem ‘Jéssica’, na novela ‘Cara e Coragem’. Inclusive, a atriz conheceu seu marido nos bastidores de uma produção da emissora! O casal se apaixonou durante as gravações de uma das temporadas da novela adolescente ‘Malhação’.

Em junho de 2019, Jeniffer e Jean decidiram oficializar a união com uma cerimônia religiosa. Em julho deste ano, eles anunciaram a chegada de um novo membro da família: "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós”, o casal escreveu nas redes sociais.

O chá de fraldas de Lara:

Enquanto curte um período de férias na Bahia, a atriz Jeniffer Nascimento organizou um chá de fraldas para celebrar a gestação ao lado da família do marido, o ator Jean Amorim. Através das redes sociais, a musa exibiu todos os detalhes fofíssimos da celebração intimista para se preparar para a chegada da primogênita, Lara.