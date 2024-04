‘Era carente de estar acompanhada’, confessa Ana Maria Braga ao refletir sobre relacionamento

Apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga entrega insegurança durante bate-papo com Marcela Ceribelli, em que a CARAS Brasil teve acesso com exclusividade

Sempre muito discreta sobre a vida pessoal e relacionamentos, Ana Maria Braga (75) resolveu abrir o coração em entrevista para a autora, diretora e apresentadora Marcela Ceribelli (32). No bate-papo que vai ao ar na próxima segunda-feira, 8, no videocast Bom Dia, Obvious, em que a CARAS Brasil teve acesso com exclusividade, a titular do Mais Você revela uma insegurança, mas garante que já foi superada. "Era carente de estar acompanhada", confessa.

Em sua primeira entrevista para um videocast, Ana Maria fala sobre o seu processo de amor-próprio e como encara seus relacionamentos. “Aprendi a gostar da minha companhia, tinha medo de ficar sozinha. Era carente de estar acompanhada e percebi que as coisas só ficariam boas para mim, quando acreditasse que era bom ficar comigo mesma. Não é sobre querer ficar sozinha para sempre, mas quis aprender a ficar comigo”, conta.

Celebrando seu momento atual, a apresentadora aborda a motivação para estar há tantos anos à frente de um programa diário na TV Globo. “Quando entro no estúdio, o que me motiva é sempre lembrar que hoje pode ser o último dia que estou fazendo aquele programa. E isso ficou mais forte em mim depois do câncer. Quando você tem certeza da finitude da vida, a gente vira uma chave e percebe que é tão bom estar em alguns lugares. Sempre me dou a chance de dar o meu melhor naquele dia, pois a única certeza que temos é o agora”, ressalta.

Ana Maria Braga namora o jornalista Fabio Arruda, que já trabalhou como editor de imagens na Globo. Eles estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira apontou o início do romance.

O Bom dia, Obvious está disponível no Globoplay - inclusive para quem não é assinante do streaming -, nas plataformas de áudio e no Yotube.

Ana Maria Braga e Marcela Ceribelli - Divulgação/Tinho Sousa

CÂNCER PROVENIENTE DO HPV

Na última segunda-feira, 1º, Ana Maria comemorou seu aniversário de 75 anos com a filha, Mariana Maffeis (40), e os netos Maria (9) e Varuna (20), compartilhando o momento especial nas redes sociais. No dia anterior, em entrevista ao Fantástico, ela relembrou um tipo de câncer que teve ao longo de sua vida. A estrela contou que foi diagnosticada com um tumor na região do ânus proveniente do vírus do HPV, em 2001. “Quando eu consegui descobrir o que eu tinha, ele já estava adiantado. E aí eu tinha uma chance mínima de sobrevivência. Então, é muito assustador”, afirmou.

Então, a apresentadora falou sobre não se sentir culpada por ter uma doença em decorrência de um vírus sexualmente transmissível. “Você não tem que se sentir culpado por ter ficado com câncer. Você não tem culpa. Porque você é uma mulher sexualmente ativa. Você é mãe, não tem como ser mãe sem ser sexualmente ativa. Eu acho que a sexualidade tem que ser encarada da forma que ela é. É uma coisa natural, feita da natureza, senão a gente não estaria aqui”, refletiu.

O tratamento de Ana Maria foi feito com quimioterapia e ela se curou. Ao longo de sua vida, a comunicadora já teve outros tumores. Ela foi diagnosticada com câncer de pele em 1991 e câncer de pulmão nos anos de 2015 e 2020. Em 2022, ela disse que já teve câncer de mama, mas que não revelou na época.