Era amor! Sertanejo Marlon se casa com amiga de sua ex-mulher: "Dissemos sim"

Sertanejo Marlon se casa com Maria Clara; romance entre os dois começou após troca de acusações

Sucesso nos anos 2000, o cantor sertanejo Marlon, que faz dupla com Maicon, se casou no final de abril com a influenciadora e psicanalista Maria Clara em uma cerimônia luxuosa.

Os dois estão juntos há mais de dois, quando o relacionamento começou após uma troca de acusações nas redes sociais. A profissional casou grávida do segundo filho do casal.

Na época em que o romance se tornou público, o caso extraconjugal foi denunciado pela então mulher do sertanejo, Letícia Oliveira. Casada com o cantor há 15 anos, ela descobriu que a amiga esperava um filho de seu então marido - hoje, Breno já tem 2 aninhos.

"Se a pessoa está grávida de 6 meses, e faz 3 meses que o Marlon saiu de casa, eles eram amantes, sim! E falam, 'ah, ficou uma vez só'...'. Não interessa. É amante, sim! Se consegue conviver com isso, se acha isso normal, é do caráter e da personalidade de cada um", desabafou a ex-mulher do cantor na ocasião.

A cerimônia de casamento entre os dois aconteceu em Criciúma, em Santa Catarina, na companhia de amigos e familiares . "Dissemos sim pro amor! Com meus filhos e minha família pra testemunhar essa união", escreveu Marlon na época.

Marlon lutou contra a Covid-19 em 2021

No ano de 2021, o sertanejo Marlon chegou a ser internado com Covid-19 e desabafou nas redes sociais sobre a doença. "Hoje quero agradecer pela minha vida despindo-me de toda "vaidade" dela. Foram dias difíceis que passei por conta do Covid e só Deus sabe o que eu passei pra estar aqui hoje escrevendo pra vocês. Dias que pensei que não fosse passar, manhãs que achei que não fosse acordar e não teria força pra respirar aquilo que de mais abundante temos, o oxigênio. Quero começar agradecendo a minha família que esteve ao meu lado o tempo todo me apoiando quando eu mais precisei! Eles foram indispensáveis na minha recuperação numa corrente de oração com meus amigos e fãs de todo Brasil! Obrigado as centenas de mensagens que recebi de todo Brasil das pessoas torcendo pela minha recuperação. Quero agradecer a equipe medica que não mediram esforços pra cuidar da minha recuperação. Ao corpo de médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, copa enfim... mais do que profissionais por trás de cada "jaleco" existe um ser humano empenhado pela vida de um próximo", disse ele.