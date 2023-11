Equipe de Bianca Andrade se pronuncia após acidente e atualiza estado de saúde: 'Observação'

Bianca Andrade sofreu acidente de carro; influenciadora estava acompanhada do filho, Cris, e mais duas pessoas

A equipe de Bianca Andrade (29), conhecida também como Boca Rosa, usou as redes sociais da influenciadora para dar atualizações sobre seu estado de saúde. Na madrugada desta quinta-feira, 2, ela sofreu um acidente de carro em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro.

Bianca Andrade estava acompanhada de Cris (2), seu filho, fruto do relacionamento com o jornalista Fred Bruno (34), e mais duas pessoas. Na manhã desta quinta, a assessoria da ex-BBB já havia informado que todos os presentes no carro estavam bem.

"Gostaríamos de tranquilizar a todos e informar que Bianca, Cris, Genilson e Dayane estão bem após o acidente. Todos foram assistidos por equipe médica rapidamente, mas por precaução, seguirão em observação por 24 horas", diz o comunicado.

"Agradecemos o carinho e preocupação de todos nesse momento e a assessoria de imprensa de ambos enviará, em breve, uma nota oficial com todas as informações necessárias", completa o texto, compartilhado nos Stories do perfil de Bianca Andrade.

De acordo com informações compartilhadas pelo Gshow, eles estavam em um veículo que colidiu na Rodovia Presidente Dutra. Eles foram socorridos e levados para uma unidade particular da região, onde seguem internados para observação.

Recentemente, a influenciadora compartilhou uma foto ao lado de seu filho e fez uma declaração. “Sendo a minha melhor versão”, escreveu Bianca na legenda do carrossel com imagens que ainda contavam com Cris esbanjando fofura dormindo em uma rede, e mãe e filho brincando na piscina do hotel em que estavam hospedados em frente à praia.

Nos comentários, a cantora Lexa se declarou à mãe e filho: “Eu amo vocês”. E Bianca respondeu: “E a gente te ama”. A atriz Maisa Silva comentou: “Sério, não aguento. Ele todo falante”. E a mamãe respondeu: “Ele bate altos papos”.

CONFIRA FOTO DE BIANCA ANDRADE E SEU FILHO, CRIS: