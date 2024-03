Enzo Celulari se declara após vídeo de farra com atriz viralizar na web

Enzo Celulari aparece bem à vontade e em clima de intimidade com atriz em vídeo viral e levanta especulações após se declarar nas redes sociais

Enzo Celulari está aproveitando ao máximo sua solteirice e sem muita discrição! Em um vídeo que viralizou, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari foi visto curtindo uma noitada ao lado da atriz Laryssa Ayres. Apesar de não revelarem se são um casal, eles demonstram muita intimidade e parecem ignorar a presença das câmeras. Além disso, o modelo se declarou em suas redes sociais.

No registro, divulgado pelo Portal Leo Dias, Enzo está curtindo o agito quando a atriz se junta a ele e se senta em seu colo repentinamente. Sem cerimônia, ela começa a dançar para o modelo e empresário, que parece gostar das carícias aproveita a aproximação. Enquanto isso, outro homem também se aproxima e dança para o ator em um clima descontraído.

Não demorou muito para que a atriz fosse identificada. Isso porque o próprio Enzo postou um registro ao lado dela em suas redes sociais. Em seu stories do Instagram, o modelo publicou uma foto ao lado de uma mulher com as mesmas roupas e entregou que era Laryssa Ayres ao se declarar para ela: “Te amo. Te amo. Te amo”, ele escreveu. Além disso, a atriz compartilhou vários vídeos com o modelo:

Nas redes sociais, os seguidores deram sua opinião sobre a postura do filho dos artistas. Muitos defenderam que ele é jovem e deve curtir sua vida de solteiro, enquanto outros expressaram desconforto com a situação por se tratar de um momento de intimidade em público. Alguns até falaram sobre os pais de Enzo e outros levantaram especulações de um romance.

“Estou imaginando a cara da Claudia Raia assistindo”, disse um seguidor. “Acho que a cara do Edson deve ser mais curiosa”, brincou outro admirador dos atores. “As circunstâncias são: ele é jovem, solteiro e está se divertindo”, um terceiro defendeu. “Não vi nada demais, o cara tá lá curtindo com os amigos”, comentou outra. "Essa aí tá vivendo", escreveu mais um.

Vale lembrar que recentemente, Enzo Celulari deu o que falar na web após se envolver em uma polêmica com outros famosos. Após passarem as férias em Fernando de Noronha no início deste ano, Sasha Meneghel, João Lucas e Bruna Marquezine chamaram a atenção dos internautas ao deixarem de seguir o antigo amigo nas redes sociais.

Enzo Celulari se pronuncia sobre rumores

No Carnaval, Enzo Celulari foi questionado sobre o tópico durante o Desfile das Campeãs e comentou os rumores. "Eu fiquei zero chateado", declarou em entrevista ao Gshow. "Fofoca vai e vem, e coisas que nem merecem ser comentadas. Eu não vou me retratar, está tudo certo na minha vida", acrescentou o empresário.

Além de afirmar que não queria falar sobre os boatos da confusão, o filho de Claudia Raia fez questão de destacar a repercussão do assunto: "Isso é uma fofoca muito grande e não tenho o que falar sobre", ele declarou. Por outro lado, João Lucas, o marido de Sasha Meneghel, também já se manifestou e revelou o que pensa sobre a polêmica.