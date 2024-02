Além de Enzo Celulari, confira quem já se pronunciou sobre confusão do empresário com Sasha

Enzo Celulari deu o que falar na web ao comentar sobre rumores de seu atrito com Sasha Meneghel e João Lucas no último sábado, 17

Após passarem as férias em Fernando de Noronha no início deste ano, Sasha Meneghel, João Lucas e Bruna Marquezine chamaram a atenção dos internautas ao deixarem de seguir Enzo Celulari nas redes sociais. No final de janeiro, surgiram rumores de que o trio de amigos teria brigado com o filho de Claudia Raia depois do empresário falar mal do marido da modelo.

Durante o Carnaval de Salvador, no dia 13 de fevereiro, João Lucas se pronunciou sobre os boatos do atrito e explicou que não queria entrar em detalhes após dar uma breve declaração. "Na vida, a gente aprende a amar e dar prioridade para as pessoas que querem nosso bem e que amam a gente também. Isso faz parte da maturidade. Vale a pena investir em amizades e em pessoas legais", contou o marido de Sasha Meneghel em entrevista à Quem.

No último sábado, 17, Enzo Celulari também foi questionado sobre o tópico durante o Desfile das Campeãs e comentou os rumores. "Eu fiquei zero chateado", declarou em entrevista ao Gshow. "Fofoca vai e vem, e coisas que nem merecem ser comentadas. Eu não vou me retratar, está tudo certo na minha vida", acrescentou o empresário. Além de afirmar que não queria falar sobre os boatos da confusão, o filho de Claudia Raia fez questão de destacar a repercussão do assunto: "Isso é uma fofoca muito grande e não tenho o que falar sobre".