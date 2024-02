Edu Guedes afirma ter vencido ex-marido de Ana Hickmann em novo episódio de briga judicial

Em comunicado enviado à CARAS Brasil, a assessoria de Edu Guedes comemorou suposta vitória do cozinheiro contra Alexandre Correa

A batalha judicial entre Edu Guedes (49) e Alexandre Correa (51), ex-marido de Ana Hickmann (42), segue rendendo e provocando respostas de ambos os lados. Desta vez, o caso ganhou mais um episódio após o cozinheiro afirmar que teve uma vitória em cima do empresário. No entanto, a defesa do empresário afirma que se trata de uma notícia falsa.

Em nota enviada à CARAS Brasil, foi informado que Edu recebeu um resultado favorável na última ação movida por Alexandre, que solicitou sua prisão o acusando "por atos de constrangimento, coação e alienação parental contra a criança". Ele também havia solicitado uma indenização de R$ 500 mil.

"O Ministério Público negou o pedido de prisão sem fundamento ou provas movido por Alexandre Corrêa contra Edu Guedes e agora Alexandre irá responder pelo Crime de Denunciação Caluniosa previsto no artigo 339 do Código Penal que prevê pena de reclusão de até 8 anos", diz a nota enviada pela assessoria de Guedes nesta manhã de terça-feira, 20.

Apesar da comemoração por parte de Edu Guedes, a defesa de Alexandre Correa negou a informação e garantiu que o resultado divulgado pela assessoria do culinarista é falsa. "O pedido de prisão do Edu Guedes, não é nesse processo, é em outro e não tem nem parecer do Ministério Público e também não tem manifestação do juiz. Então essa informação é falsa", explicou à CARAS Brasil

"O pedido de prisão do Eduardo Guedes por coação processual contra o pai e coação moral contra criança ainda não recebeu parecer do ministério público ou decisão judicial. Bem como o pedido de afastamento do agressor Eduardo Guedes do criança por atos de constrangimento ilegal", afirma.

Vale destacar que há algumas semanas Edu Guedes já havia aberto uma queixa-crime contra Alexandre por calunia e difamação, por conta das acusações infundadas do ex-marido de Ana, que começou a disseminar uma suposta relação extraconjugal entre ele e a apresentadora.

Em meio a troca de acusações publicas e na justiça, Edu emitiu um novo comunicado informando uma ação indenizatória contra Alexandre, em busca de "estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo".

"A ação indenizatória é de danos morais e materiais. Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória, Edu Guedes é um ser humano, profissional, pai, filho, etc. Esse caos midiático desagrada tanto a marca como a pessoa do Edu. Essa ação indenizatória busca estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo", afirma a assessoria.

CONFIRA A NOTA DA DEFESA DE ALEXANDRE CORREA NA INTEGRA:

"O pedido de prisão do Eduardo Guedes por coação processual contra o pai e coação moral contra criança ainda não recebeu parecer do ministério público ou decisão judicial. Bem como o pedido de afastamento do agressor Eduardo Guedes do criança por atos de constrangimento ilegal.

Já em outro processo o Ministério Público já se manifestou contra o pedido de Ana Hickmann e Edu Guedes de prisão de Alexandre.

Quanto a coação praticada por Eduardo Guedes e Ana Hickmann dia 13 02 pelo simulacro da falsa quebra de medida protetiva o Mpe também determinou abertura de investigação dos atos criminosos praticados pelo novo casal de falsos acusadores.

Assim sobre a notícia que o pedido de prisão Eduardo Guedes já foi negado e ele venceu Alexandre temos a dizer que o cozinheiro está com a mesma doença da apresentadora a Mitomania.", diz o comunicado.