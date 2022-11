Enzo Celulari aproveita evento para acariciar a barriga de Claudia Raia

Enzo Celulari apareceu todo babão durante um evento com a mãe e aproveitou para acariciar a barriga de Claudia Raia

Enzo Celulari (25) é o filho e irmão mais velho mais babão de todos e nós podemos provar! Ele aproveitou a presença em um evento ue aconteceu nesta sexta-feira, dia 25, para paparicar um pouco a sua mãe, Claudia Raia (55), que está esperando o terceiro filho, fruto do relacionamento com o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello (53). Enzo foi flagrado acariciando a barriguinha de Claudia, deu muitos beijos e abraços, e aproveitou também para gravar alguns stories ao lado da atriz.

Ambos estavam presentes no lançamento de uma marca, que aconteceu no restaurante Makoto, em São Paulo. O filho mais velho de Claudia tem falado muito sobre a gravidez da mãe, que aconteceu no auge dos 55 anos da atriz. Recentemente, o modelo e empresário falou sobre a sensação de ter um irmão, com uma diferença de idade de 25 anos:

“É uma alegria. Só tenho a agradecer por mais essa criança na minha casa. Meu pai teve uma filhinha, minha mãe agora está grávida... É uma bênção. São dois irmãos com 25 anos de diferença”, afirmou. Ele também comparou o nascimento do irmão caçula, Luca, com o da irmã Chiara, de 8 meses, fruto do atual casamento do seu pai, Edson Celulari, com a atriz Karin Roepke: “Não rolou ciúmes. Foi uma grande surpresa, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Agora com o Luca não será diferente, ele vai ser recebido de braços abertos e com muito amor”, revelou Enzo.

Enzo Celulari acaricia a barriga de Claudia Raia - Eduardo Martins / Agnews

Claudia Raia mostra reação de Enzo Celulari ao gravar um vídeo engraçado

Claudia Raia ama compartilhar vídeos leves e engraçados no seu Instagram. E agora, os perrengues enfrentados na gravidez viraram uma pauta frequente. Além de mostrar que está com dificuldades para dormir, se revirando no sofá de casa, a atriz apareceu comendo sentada no vaso sanitário, já que a fome e a vontade de urinar chegaram com tudo no sexto mês de gravidez.

Ao fazer a cena no vaso sanitário, Claudia Raia foi questionada pelo primogênito o que ela estava fazendo comendo em um lugar onde as pessoas fazem suas necessidades.

"Gente, vocês estão pirando", falou o jovem ao ver a mãe gravando o vídeo no local. A atriz então caiu na risada e compartilhou o registro. "As grávidas me entenderão @enzocelulari kkkkkkk", brincou a mamãe de terceira viagem.