Entenda por que o tapete do Oscar não será vermelho nesta edição

O tapete vermelho está presente nas cerimônias do Oscar desde 1961

Pela primeira vez desde o ano de 1961, o tradicional tapete vermelho do Oscar não estará presente na premiação. A cerimônia de 2023, que acontece na noite deste domingo, 12, em Los Angeles, nos Estados Unidos deu lugar a um tapete em tom de champagne.

A mudança da cor aconteceu devido à uma mudança no início da cerimônia. Para proteger os convidados das chuvas e mau tempo, a entrada do Dolby Theatre foi coberta. Além disso, a direção criativa do evento visava entregar uma atmosfera noturna à premiação.

A proposta foi criada por Lisa Love, colaboradora da Vogue, e Raùl Àvila, diretor criativo do Met Gala, ambos consultores criativos do Oscar. Em conversa com a Associated Press, Love explicou que a luz ambiente da chegada dos convidados destoava dos looks elegantes escolhidos.

"Transformamos um evento diurno em noturno. É noite, embora ainda sejam 15h", completou ela, na conversa. Após a decisão de cobrir a entrada, então começaram testes para escolher a cor mais adequada para o tapete, evitando que o ambiente ficasse mal iluminado.

Ainda segundo a consultora, a ideia principal não era mudar uma tradição do Oscar, e ela estava torcendo para que os espectadores gostassem da mudança. "Isso não significa que sempre será um tapete cor de champanhe."

SAIBA TUDO SOBRE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA CERIMÔNIA DO OSCAR EM 2023

Na 95ª cerimônia do Oscar, a diva pop Rihanna, irá se apresentar nos palcos ao som de Lift Me Up, canção presente na trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre. A canção marcou o retorno da artista para a carreira musical, visto que ela estava desde 2016 sem lançar músicas solo.

Além da musa, uma das apresentações mais aguardada será a da dupla de cantores indianos Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, que subirão ao palco para se performar a música Naatu Naatu, canção original do fime RRR: Revolta, Rebelião, Revolução.

Além deles, o Oscar 2023 também contará com apresentações de David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu, Diane Warren e Sofia Carson, como atrações musicais confirmadas. A cantora Lady Gaga também concorre na categoria com a música Hold My Hand, trilha do filme Top Gun: Maverick. Apesar de sua presença no evento, ela não irá fazer apresentações.