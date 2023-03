De Rihanna a astros indianos: Saiba tudo sobre apresentações musicais do Oscar 2023

Oscar 2023 terá Rihanna e outros artistas renomados entre as apresentações da noite

Para os amantes do cinema, a premiação mais esperada do ano está de volta. O Oscar 2023 acontece neste domingo, 12, e promete agitar com importantes apresentações musicais de artistas renomados da indústria, diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora Rihanna(35) é uma das mais esperadas da noite.

As performances acontecerão para representar as músicas que estão concorrendo na categoria de melhor canção original. A disputa não está nada fácil, não apenas pelo sucesso que as faixas fizeram, mas também por conta das vozes por trás dela.

Neste ano a categoria terá entre seus concorrentes a diva pop Rihanna, voz de Lift me up, trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda para sempre. A canção marcou o retorno da artista para as paradas, visto que ela estava desde 2016 sem lançar músicas solo.

Além da musa internacional, uma das apresentações mais aguardada será a da dupla de cantores indianos Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, que subirão ao palco para se performar a música Naatu Naatu, canção original do fime RRR: Revolta, rebelião, revolução.

isso aqui no oscar vai ser absolutamente incrível e RRR ainda vai levar o prêmio de best original song por naatu naatupic.twitter.com/BzQzCZR5Tg — camila (@tcharmless) February 28, 2023

A música tem rendido grandes apostas entre os cinéfilos após desbancar seus concorrentes em outras premiações, como o Globo de Ouro. Essa pode ser a primeira vez que uma produção 100% indiana leve a estatueta do Oscar para casa.

Além deles, o Oscar 2023 também contará com apresentações de David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu, Diane Warren e Sofia Carson, como atrações musicais confirmadas.

Vale destacar que a cantora Lady Gaga também concorre na mesma categoria, mas, apesar de sua presença no local, ela não se apresentará no evento. A famosa, que disputa com a música Hold my hand, trilha do filme Top Gun: Maverick, está gravando a continuação do filme Coringa e não conseguiu se preparar para entregar uma performance de qualidade.

"Temos um ótimo relacionamento com Lady Gaga e sua equipe. Ela está no meio de uma filmagem agora. Não ficou certo que ela conseguiria fazer a performance com a qualidade a que nós e ela estamos acostumados. Então, ela não vai se apresentar", disse um representante do Oscar à revista Variety.