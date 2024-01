Empoderada, Helô Pinheiro fala sobre idade e julgamentos: "A juventude já passou"

Em entrevista à CARAS, Helô Pinheiro abriu o coração sobre maturidade e revelou como os julgamentos de terceiros tiveram reflexos em sua vida

Apesar de sua beleza e jovialidade ter ficado gravado na memória de muitos brasileiros, a eterna garota de ipanema Helô Pinheiro não se abala com o fato de ter completado 80 anos. Em entrevista à CARAS, a ex-modelo garantiu que os julgamentos sobre sua idade não a afetam mais.

A mãe de Ticiane Pinheiro (47) conta que por muito tempo chegou a mentir sobre sua idade, mas com o tempo acabou aprendendo que este detalhe não fazia diferença em sua vida. "Já fui encanada por causa da minha querida mãe, que era divorciada e, para ter pretendente, diminuía a idade. Ela dizia que eu deveria sempre abaixar uns dois anos", conta.

"Passei por isso, mas amadureci e, hoje, a verdade prevalece, mesmo com essa história do etarismo. Não me sinto com a idade que tenho e acho que é muita para o pouco que vivi. Passa tudo tão rápido", afirma ela, que em julho do ano passado realizou um festão repleto de amigos e familiares.

Helô não nega que já realizou alguns procedimentos estéticos, principalmente por conta de comentários alheios, no entanto, a busca eterna pela juventude não é algo que ela concorda. "Acredito que tudo na vida tem limite. Não somos uma sociedade ilimitada", declara.

"A juventude já passou, é evidente que os traços mudam e querer se enganar é se olhar e ‘se achar’. Mas o limite chega e ter caprichos demais estraga. Agora, o espírito jovem faz parte de quem gosta de ser feliz".

Com bom humor, ela completa brincando sobre ainda ser lembrada pela música Garota de Ipanema, escrita por Tom Jobim (1927-1994) e Vinicius de Moraes (1913-1980) e lançada em 1964: "A Garota de Ipanema, hoje, é a Coroa de Ipanema e mais madura. Me sinto mais segura, mesmo com os altos e baixos que a vida nos presenteia".

Mas apesar de ter construído grandes memórias e ter realizado sonhos, quando questionada sobre qual recado daria para a Helô de 20 anos, a carioca não tem dúvidas que perdeu algumas oportunidades por conta da influência de terceiros em sua vida. "Que você respeitou mais a vontade dos outros do que a sua própria. Perdeu oportunidades de que hoje sente saudade. Talvez, se tivesse ido mais pela sua cabeça, teria dado maiores condições de vida à sua mãe e até mais admiração por você, Helô", finalizou.