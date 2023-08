Emocionada, Adele faz "chá revelação" de casal de fãs em show

Adele fica emocionada ao participar de momento importante na vida de casal de fãs; confira o vídeo!

Em seu último show em Las Vegas, a cantora britânica Adeledividiu momento emocionante com fãs e foi a lágrimas em cima do palco. Na ocasião, o casal Chris Dare e Shantelle Lord fizeram um pedido especial para a diva pop, que rapidamente aceitou a proposta de fazer o "chá revelação" do casal ao vivo.

Através de seu TikTok, Chris compartilhou o momento com a cantora, onde ele e sua esposa grávida contaram com um cartaz para fazer uma pergunta. "Adele, você faria nossa revelação de sexo [do bebê]?", dizia a frase. A cantora prontamente chamou o casal para o palco, onde ela atendeu ao pedido.

"Shantelle e Chris terão um bebê", revelou Adele, que se sentou na ponta do palco para conversar com o público. A futura mamãe admitiu que estava honrada que a artista aceitou o pedido, e que ela já tinha o papel com o sexo do bebê por 6 semanas, mas esperou pela data do show para tentar esse momento especial.

Logo em seguida, Adele revelou que Shantelle e Chris terão um menino! A cantora caiu em lágrimas com a revelação e se emocionou muito com o momento. "Isso é muito emocionante, oh meu Deus! Se e quando eu engravidar, você poder vir fazer a minha revelação do sexo? No chá [de bebê], eu vou te trazer de volta e você pode fazer para mim", disse a artista de olhos marejados.

Ao terminar o momento, Adele brincou com os futuros papais. "Boa sorte e meus parabéns! Eu tenho um garoto de 11 anos e woohoo... vocês irão se divertir demais", finalizou a cantora. O vídeo viralizou no TikTok e vários fãs celebraram o momento. "Ela é demais", "Uma princesa acessível", "Adele sempre irá amar seus fãs e fazer tudo para vê-los felizes", disseram alguns deles nos comentários do vídeo.

Confira o momento: