Emily Ratajkowski diz que 'se sente mal' após flagra com Harry Styles

A modelo Emily Ratajkowski é amiga da ex namorada do astro, Olivia Wilde

A modelo Emily Ratajkowski (31) finalmente quebrou o silêncio após ser flagrada aos beijos com Harry Styles (29) em Tóquio, no Japão, em março. Os dois foram filmados juntos entre os shows da nova turnê do músico, Love On Tour.

"É muito bizarro ter certas experiências e depois o mundo inteiro saber sobre elas e comentá-las", disse em entrevista à Vogue. "Sou apenas uma pessoa que passou por um relacionamento de três anos para outro de quatro anos", explicou a modelo que se divorciou recentemente.

"Essa é a primeira vez, em muito tempo, que estou na fase de solteira", acrescentou Emily. "O interesse que existe nessa área em particular é muito bizarro. Não que eu esteja surpresa, mas é apenas uma pequena fatia da minha vida. A maior parte da minha vida está focada no meu filho e no meu trabalho".

Após o vídeo começar a circular na internet, muitas pessoas apontaram o fato da musa ser amiga do ex-affair do astro, a atriz Olivia Wilde (39). Na entrevista, Ratajkowski descartou os rumores de rivalidade e diz que se sente mal pela diretora de 'Não Se Preocupe, Querida' ter enfrentado tantos ataques nas redes sociais.

"Eu me sinto mal, Olivia porque ela teve que passar por essa situação em várias ocasiões", completou a modelo.

Na época, segundo o tabloide americano Page Six, Emily estaria implorando pelo perdão da amiga Segundo uma fonte ouvida pelo jornal, Emily e Olivia são boas amigas. “Isso é uma traição”, afirmou a fonte sobre o flagra de Emily e Harry.

Ainda de acordo com a pessoa ouvida pelo Page Six, Olivia não quer fazer parte deste drama. “Ela está ficando longe disso e seguindo o caminho certo. Está focada em seus filhos e em seu trabalho. Olivia não quer saber dessa bagunça”, afirmou a fonte.