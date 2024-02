Emilio Orciollo Netto critica atores que 'querem aparecer': 'Atrapalha'

Convidado do SerArtista Podcast, Emilio Orciollo Netto relembrou entrada na TV em O Rei do Gado; confira trechos exclusivos concedidos à CARAS Brasil

Convidado do SerArtista Podcast, de Marcus Montenegro, o ator Emilio Orciollo Netto (50) aproveitou o espaço para falar sobre seus novos trabalhos e refletir sobre atores que só ligam para a fama. O episódio vai ao ar na próxima quarta-feira, 21, às 20h.

Emilio Orciollo Netto está no longa O voo do anjo , de Alberto Araújo, ao longo Othon Bastos, e afirmou que para ser um bom ator não é preciso apenas talento, mas sim saber escutar para contar uma boa história. "O ator que quer aparecer, que faz gracinhas, ele atrapalha. O ator precisa escutar e se esforçar para dar sempre o melhor."

"É importante entender o tempo que você está dentro da novela, dentro dessa narrativa que você está contando. Quando você tem esse entendimento as coisas fluem. O ator que acha que sempre sabe de tudo, está cego e surdo e derruba uma produção. É preciso ir limpo, entrar no set aberto."

Ele diz que o importante na TV é esquecer das câmeras, e que aprendeu isso quando fez sua primeira novela, em 1996. "O importante é não se preocupar com a câmera. Isso eu aprendi na minha primeira novela. Quando entrei na televisão para fazer a o Rei do Gado, eu tinha medo da câmera, porque eu vinha no teatro e achava que ela fosse roubar a minha alma."

Apesar do teatro ser diferente da televisão, o artista assegura que foi nos palcos que cresceu como ser humano. "O teatro me deu oportunidade de me tornar um ser humano humano melhor. Um ser humano de verdade. E a partir dessa sensação teatral onde eu experimentei narrativas, personagens, conheci pessoas, isso me transformou."

