Em vestido recortado, Paula Fernandes esbanja corpo sequinho: "Bonequinha"

Sem sutiã, Paula Fernandes esbanja corpo invejável na fazenda, em Minas Gerais e deixa fãs babando

Paula Fernandes (38) deixou os fãs apaixonados na tarde do último sábado, 11. Isso porque a sertaneja dividiu cliques encantadores durante o momento de lazer em sua fazenda em Santana de Pirapana, no interior do estado de Minas Gerais.

Curtindo as altas temperaturas da cidade, a morena surgiu em um vestido longo bem fresquinho diante da vista paradisíaca do local. Nos cliques compartilhados em sua conta no Instagram, a sertaneja surgiu pleníssima, enquanto exibia seu corpaço escultural com a peça recortada.

"Por onde for, floresça! Prontinha pro show corporativo de hoje. Gostaram do look?", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a beleza da artista. "Linda", falou um. “Que princesa!", disse outro. “Maravilhosa!”, ressaltou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PAULA FERNANDES:

Irmã mais velha?

Paula Fernandes deixou os seguidores surpresos ao publicar um clique raro ao lado da mãe, Dulce Souza, de 56 anos. No clique, a dupla esbanjou beleza ao posarem lado a lado. "Tarde especial com a minha mamãezinha linda”, declarou a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs aproveitaram para elogiar a beleza dupla."Se eu não soubesse que são mãe e filha, e alguém falasse que eram irmãs eu acreditaria. Lindas", falou uma seguidora. "Parece irmã mais velha!", disse outra. "Ôôh linda mesmo! Você teve a quem puxar!", comentou uma terceira.