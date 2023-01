Em turnê no teatro, Marcelo Faria e Patricya Travassos celebram liberdade sexual

Marcelo Faria e Patricya Travassos vivem quatro histórias na comédia Dueto, já em cartaz nos teatros

O ator Marcelo Faria (51) comentou que se considera "um machista em desconstrução". Ao lado de Patricya Travassos (67), ele está de volta aos palcos dos teatros, e comentou com a atriz sobre as visões que têm em relação a descontrução e liberdade sexual nos dias de hoje.

Em uma conversa sobre a desconstrução dos mais jovens, em relação ao amor e sexualidade, o artista disse que sua filha Felipa (11) o ensina a ter uma mente mais aberta, assim como sua ex-mulher Camila Lucciola, que, segundo ele, é feminista. "Eu fui criado machista, a criação é machista, não adianta negar isso. As gerações anteriores ainda estão aí e foram quem nos criaram", acrescentou.

Faria ainda acrescentou que vê a diversidade como uma forma de incluir mais pessoas e de se sentir mais confortável também. "Acho muito legal ir para uma festa [aberta] mais livre, que você fica muito mais à vontade do que aquela festa hétero", disse ele. "Nessas festas, ninguém mexe com ninguém. O não é não. É muito mais confortável ir nesse tipo de festa", completou.

Travassos também deixou sua opinião sobre a desconstrução com o passar dos anos. "Os jovens e adolescentes são livres", completa a atriz. "A própria educação sexual, para conhecer seu próprio corpo. Antigamente, as mulheres aprendiam sobre sexo com os homens, que não sabem nada sobre o corpo da mulher. É tão legal as mulheres se conhecerem."

Faria ainda lembrou que já gostou de uma mulher que não tinha chance de construir uma relação, porque ela gostava de mulheres. "A gente chegou a ficar, e aí ela disse: 'Vamos pegar as meninas juntos'", lembrou o artista. "Sou muito careta para esse negócio jovem. Hoje em dia existe muito isso, é uma coisa que é deste mundo mais moderno."

Os dois estiveram presentes no PodCaras para comentar sua peça em cartaz, chamada DUETOS, a comédia de Peter Quilter. A peça é dividida em quatro histórias, que trata sobre relacionamentos, não necessariamente amorosos, que sempre envolvem um homem e uma mulher. As datas do espetáculo estão disponíveis nas redes sociais dos artistas e também da própria produção.

Faria ainda contou que decidiu fazer a peça pelas oportunidades que as histórias trariam para ele, em uma delas, ele interpreta um homem homossexual enquanto Travassos faz sua secretária, que é um grande apoio para o personagem do ator, um empresário bem sucedido. "Eu nunca tinha feito um homossexual, nem na televisão, nem nada", relembrou.