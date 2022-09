Em tratamento contra o câncer, Susana Naspolini é internada e pede orações: "Conto com vocês"

No hospital!

A jornalista Susana Naspolini revelou que está internada há seis dias, e ao postar uma foto no hospital pediu orações aos seguidores

Na noite desta segunda-feira, 12, a jornalista Susana Naspolini (49), que está tratando um câncer no osso da bacia, usou as redes sociais para contar aos seus seguidores que voltou a ser internada.

Em seu perfil no Instagram, a repórter do RJTV, da Globo, postou uma foto em que aparece em um quatro de hospital e revelou que está hospitalizada há seis dias. Na imagem, ela aparece sorridente, segurando um livro, e aproveitou para pedir orações.

"Amigos, amigos já são seis dias internada!!! Vim pra emergência e fiquei! Imunidade baixa + infecção oportunista = antibiótico na veia!! E cá estou!!!", detalhou a jornalista sobre o motivo da internação na legenda da publicação.

Em seguida, ela pediu o apoio dos seguidores e confessou que deseja voltar para casa o mais rápido possível. "Adivinhem o que vim pedir pra vocês: orações, torcida e energia positiva! Só quero ir pra casa! De mãos dadas, heim?! Conto com vocês!", completou.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens carinhosas para Naspolini. "Com você sempre, minha querida. Te aguardando!", disse a jornalista Mariana Gross. "Corrente forte com você!", escreveu Carol Barcellos. "Não precisa nem pedir. Estamos todos juntos com você, querida! Corrente de orações, energia positiva e amor vibrando aí!", falou uma seguidora. "Que Deus te dê muita saúde e que volte logo pra casa! Você é pura luz, estou na torcida!", comentou uma fã.

Vale lembrar que devido ao tratamento contra o câncer, Susana passou a perder muitos fios de cabelo, por isso, ela decidiu raspar a cabeça. Recentemente, ela compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que ficou careca e ficou bastante emocionada. "Vamos em frente. Careca! Ai que estranho, estanho mais necessário. Ninguém quer, mas não é o que importa. Obrigada pela torcida, vamos continuar rezando que a gente vai chegar lá. Um beijo", disse ela, que contou com a ajuda da filha, Julia Naspolini.

Confira a publicação de Susana Naspolini:

