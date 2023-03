Em série de fotos, Mel Maia deixa fãs babando ao exibir momentos de intimidade

Mel Maia exibiu toda sua beleza e estilo ao compartilhar uma série de registros dos últimos dias; veja

Nesta quinta-feira, 30, a atriz Mel Maia (18) decidiu presentear os seguidores com alguns registros de sua intensa rotina! Nas redes sociais, a influenciadora abriu um álbum de fotos para mostrar um pouco de como foram seus últimos dias.

Na série de fotos, Mel ostentou o corpão e a silhueta escultural, seja em momentos com os amigos, em dia de lazer na cachoeira, treinando na academia ou no trabalho, a artista esbanjou beleza ao surgir com diversos looks poderosos.

“Saudades de um dump =)”, escreveu ela na legenda da publicação, que imediatamente foi lotada de elogios e frases apaixonadas pela influenciadora que vive a personagem Guiga, na novela das sete na Rede Globo.

“Te amo tanto que até dói”, declarou o namorado apaixonado, MC Daniel. “Uma obra de arte”,“Você tem a melhor energia”, “Belíssima”, “Linda”, "Perfeição'', foram apenas alguns dos elogios deixados pelos seguidores na publicação da artista.

Veja a publicação de Mel Maia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

De biquíni, Mel Maia exibe o corpaço sarado em pose pós-treino

Mel Maia causou alvoroço nas redes sociais ao ostentar o seu corpaço sarado após a academia. A atriz, que interpreta a Guiga na novela Vai na Fé, da Globo, aproveitou para compartilhar com os seguidores o resultado do pós treino na web.

De biquíni fininho, a estrela mostrou toda sua boa forma ao posar para a câmera. Mel evidenciou sua barriga definida, as pernas torneadas e as curvas impecáveis ao registrar uma pose típica de quem se exercita. “Estou evoluindo. Superior sou bem franga ainda, mas agora vou focar”, disse ela.