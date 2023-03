Em relacionamento abusivo, Luiza Brunet relembra quando fugiu dos EUA

Ex-modelo Luiza Brunet foi vítima de violência por parte do ex-marido e contou experiência difícil

A ex-modelo Luiza Brunet relembrou o caso de violência doméstica que sofreu para conscientizar outras mulheres.

Ela morava com o ex-marido em um apartamento nos Estados Unios e quando sofreu a última agressão, fugiu de volta para o Brasil.

“Foi uma experiência traumatizante para mim e, acredito, para ele. Uma mulher de 54 anos apanhar de um homem de 60 anos. É vergonhoso. Apesar de ser filha da violência doméstica, meu pai agredia a minha mãe, eu nunca pensei que fosse passar pelo mesmo”, disse ao colunista Ancelmo Góis, do jornal 'O Globo'.

No entanto, não foi de primeira que ela reuniu forças para se separar do companheiro abusivo.“Acho que toda mulher tem o seu dia D. A gente aguenta, aceita desculpas até perceber que não vai ter jeito. Mas não é fácil. A gente acha que a culpa é nossa. Na primeira vez, por exemplo, eu mandei um áudio pedindo desculpas. A tendência é minimizar o problema”, explicou.

Status de relacionamento

Atualmente ela está solteira e diz não precisar de um romance. “Pode ser uma carência minha por não ter tido pai. Mas eu gosto de homens mais velhos. Quando casei com o meu primeiro marido, tinha 16 anos. Ele tinha 28 anos. Eles me interessam intelectualmente, me sinto mais protegida, talvez. Mas eu fico muito bem sozinha. Não tenho necessidade urgente”, constatou.