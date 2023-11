Em Orlando, Lore Improta dá dica valiosa para viajar com crianças: "Pra não perder"

Viajando em família por Orlando, Lore Improta dá dica valiosa que usa em sua filha durante os passeios; saiba qual é!

A dançarina Lore Improta está viajando com toda a sua família em Orlando, nos Estados Unidos. Ao lado de seu marido, o cantor Léo Santana, a famosa curtiu os parques temáticos locais com a filha do casal, Liz, de 2 anos. E em suas redes sociais na última quarta-feira, 8, a loira deu uma dica valiosa para seus seguidores com filhos pequenos em passeios grandes.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a mamãe contou que coloca um rastreador na roupa de sua filha por questões de segurança. "Vou dar uma dica para vocês que vão viajar com criança. Eu boto na roupinha dela um airtag, é um rastreador, para não perder ela. Boto na roupinha e consigo rastrear ela com o celular”, contou.

A artista ainda aproveitou para abrir o álbum de fotos da viagem com Liz e seu marido. O grupo apareceu sorridente enquanto se diverte em um parque de diversões. Ela mostrou a família brincando na montanha-russa, aproveitando um safari, e também dividiu uma foto da herdeira tomando sorvete.

"A nossa #TripFamiLiz tá boa demais, mais um dia de parque por aqui! Teve safari, montanha-russa, muita energia e picolé pra aguentar a maratona!!", contou Lore na legenda da publicação.

Lore Improta passou por cirurgia antes de sua viagem

Antes de embarcar para uma aventura com sua família em Orlando, a dançarina Lore Improta foi submetida a uma cirurgia recentemente. No último dia 30, ela operou um neuroma de Morton, que é um espessamento do tecido ao redor de um nervo que conduz aos dedos dos pés.

A famosa publicou uma série de fotos em que aparecia em uma cadeira de rodas no hospital, prestes a passar pela operação. A esposa de Léo Santana ainda surgiu com curativos nos pés, e em um vídeo na cama do hospital após a operação que foi bem-sucedida.

“Ontem passei por mais um procedimento cirúrgico em busca da melhoria dos meus neuromas de Morton e alguns outros probleminhas nos pés, mas graças a Deus a recuperação é tranquila! Passando para falar que tá tudo bem e agradecer todas as mensagens de carinho de vocês! Gratidão também a todos os meus médicos, enfermeiros e toda a equipe que está cuidando de mim. Carnaval tá chegando e eu vou sambar até o último segundo”, escreveu Lore na legenda da postagem.