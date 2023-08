Em momento quente, MC Daniel deixa escapar mão boba em Mel Maia

Em passeio de barco nos EUA, MC Daniel deixa mão boba aparecer em vídeo com Mel Maia

A atriz Mel Maia está curtindo uma viagem pelos EUA na companhia de MC Daniel. De férias após o fim das gravações de Vai Na Fé, a global está aproveitando o local depois de ter viajado para Paris, na França, com as amigas.

Nesta quarta-feira, 09, além de ter aparecido participando do clipe de MC Daniel, trocando carinhos com ele, Mel Maia protagonizou um momento quente com o funkeiro. Em um passeio de barco, eles surgiram em clima de intimidade e o cantor deixou escapar uma mão boba.

De maiô, a atriz ostentou suas curvas treinadas e o moço apalpou a amada no local "proibido". Veja:

Vale lembrar que, após dois meses distantes,Mel Maia e MC Daniel voltaram a ser vistos em um clima apaixonado. Os dois estão passando alguns dias juntinhos nos Estados Unidos, local onde o funkeiro tem feito alguns shows de sua turnê.

Apesar de não terem confirmado que reataram o namoro, os dois têm compartilhado diversos momentos no maior romance e até feito declarações públicas. Em alguns cliques, eles chegaram a aparecer de mãos dadas.

Leia também: De férias, Mel Maia esbanja beleza deslumbrante na piscina

POR QUE MEL MAIA E DANIEL TERMINARAM?

O namoro entre Mel e Daniel chegou ao fim após surgirem boatos envolvendo uma suposta traição do funkeiro e até mesmo brigas. Na época, ele teria curtido fotos de uma mulher no Instagram, o que gerou uma série de comentários críticos.

Em meio às especulações do término, o jornalista Leo Dias revelou que Daniel tinha ciúmes das cenas românticas de Mel na novela Vai na Fé, ficando desconfortável com ela beijando outros rapazes.

"O Daniel é famoso há um ano, então ele não sabe lidar nem com a imprensa e, muito provavelmente, nem com a relação da Mel com o seu trabalho. (...) Eles acabaram se distanciando. Por conta da novela, ela tem que trabalhar muito no Rio", disse o colunista no programa Fofocalizando, do SBT.

Na época, o cantor veio a público negar os rumores e confessou que estava vivendo um momento delicado em sua vida. "Meu Deus do céu. Nunca que eu faria isso", disse ele.

"Vou me reerguer, quero que ninguém tenha dó de mim porque eu passei por isso minha vida inteira, mentiras e pessoas tentando me forjar. Vou passar por isso. Não fiz nada para merecer. Deus mostra quem não gosta de mim", declarou.