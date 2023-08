Em meio a término polêmico, entrevista de Bella Campos sobre casamento ressurge

Com o término de Bella Campos e MC Cabelinho, ressurgiu nas redes sociais uma entrevista em que a atriz comentava sobre planos de casar com o artista

Nesta terça-feira, 29, a atriz Bella Campos confirmou em suas redes sociais que não está mais com o cantor MC Cabelinho. O término veio após boatos de traição e a suposta amante Duda Mehdef vir a público fazer diversas acusações contra Cabelinho, inclusive dizendo que ele afirmava estar solteiro.

"Oi gente, até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ser filho, se vamos nos separar... Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. aço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção”, escreveu a atriz que estrelou a novela Vai Na Fé com o ex-namorado.

Após o anúncio, as redes sociais vieram abaixo com diversas opiniões. Os internautas resgataram uma entrevista do Fantástico, programa dominical da Globo, com o casal. Nela, Bella e Cabelinho falavam sobre planos para se casarem.

“A gente vai casar”, afirmava o MC. A entrevistadora, questionava: “É uma coisa curto prazo, longo prazo, amanhã?”. Foi então que a atriz declarou: “Vocês vão saber. Vai ser em algum dia 13”. Surpresa, a repórter questiona se o casamento já tinha data marcada.

“Vai ser em um dia 13, não disse qual dia 13. Porque a gente começou a namorar num dia 13 e meu aniversário é num dia 13”, mais especificamente, Bella faz aniversário dia 13 de fevereiro. E MC Cabelinho ainda complementou na época: “Eu nunca pensei que quisesse casar, ter uma família”.

A entrevista causou comoção época e Bella teve de se manifestar em suas redes sociais, pois estava recebendo críticas. “Tem gente que é muito amargurada mesmo, né?! A mulher falou assim: 'está fazendo tanto mistério pra quê? Tá achando que é Beyoncé?'. E você quer saber a data pra quê? Você vai reservar a data na sua agenda? Qual vai ser a diferença pra sua vida? Aí o outro falou assim 'o meme da Claudia Raia', que ela fala que vai se casar e depois se separa. Bofe, vamos deixar de viver as coisas por medo de dar errado? Se você continuar pensando desse jeito, nunca vai viver nada feliz na sua vida. Vai ficar aí sendo fiscal de felicidade alheia", disse ela.

Mas a entrevista no Fantástico não foi a primeira vez que o casal deixou público os planos de casamento. Em uma postagem feita por Cabelinho em que o casal posava para diversas selfies, Bella escreveu nos comentários: “Spoiler: Tu vai casar comigo”.

Se pronunciou!

Quem também se pronunciou em meio a polêmica foi Duda Mehdef, a suposta amante de MC Cabelinho. Em suas novas redes sociais, já que seu perfil original foi derrubado, Duda deu sua versão dos fatos e ainda prestou apoio a Bella.

“Dizer que, é isso, gente em momento nenhum eu menti, eu não acrescentei detalhe nenhum, não diminui também, eu literalmente falei a verdade, falei tudo que aconteceu, deixei tudo bem claro desde o início, que ele falou pra mim que estava terminado, que ele não tava mais namorando ela, que só não tinha tornado isso público ainda", declarou.

Ela ainda disse: "E nessa história toda já fiz muito gente, se for parar pra postar print aqui, vou postar print até 2030, não tem porque eu fazer isso, o relacionamento era dos dois, tava todo momento esperando um pronunciamento deles, fazer o que né gente, vida que segue, desejo muito força pra Bell, ela não merecia passar por isso, acho uma pessoa incrível".