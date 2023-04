Em meio a turbilhão com Guimê, Lexa mostra momentos curtindo Amsterdã com Anitta

Cantora Lexa viajou para a Holanda para curtir aniversário de 30 anos de Anitta e mostrou lembranças

A cantora Lexa afastou um pouco da tristeza após desentendimento com MC Guimê e curtiu Amsterdã, na Holanda, no melhor estilo com a amiga Anitta.

Já no Brasil, a cantora afirmou que havia feito poucos registros, mas que o compartilharia agora que está em sua casa.

Em um dos vídeos, as duas aparecem andando de bicicleta pela cidade, famosa por esse meio de transporte. Com casacões por conta do frio, Lexa mostra as árvores sem folhas e a construção por onde passam. "Andando de bike felizes pelas ruas da Holanda @anitta", escreveu a funkeira.

Em outra foto, Lexa aparece produzida pra 'night', com vestido curtinho preto e casacão da mesma cor. "Muito gata em Amsterdam", escreveu na legenda.

A cantora também falou sobre o relacionamento com o funkeiro ao retornar para o Brasil. “Oi, galera, cheguei no Brasil e tô vendo várias notas sobre mim, acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso”, escreveu Lexa, em seu perfil oficial no Twitter.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lexa (@lexa)