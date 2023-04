Em Fernando de Noronha, Deborah Secco exibe toda boa forma em fio-dental PP: "Sereia"

Atriz Deborah Secco destaca corpo escultural em dia de praia e marca tudo em biquíni PP;

Férias em família! A atriz e apresentadora Deborah Secco (43), colecionou elogios na tarde do último sábado, 08, ao surgir em um clique ousado, exibindo as curvas esculturais de seu corpo.

Curtindo o dia ensolarado na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, ao lado da filha, Maria Flor, e do marido, Hugo Moura, a bela posou em um clique à distância, com um biquíni rosa, de alça fininha, deitada em uma canoa e colecionou elogios com a boa forma.

A musa aproveitou as altas temperaturas do nordeste para pegar um bronze, enquanto aproveitava a paisagem paradisíaca. A artista deixou os seguidores chocados ao exibir a barriga zerada, além de pernas torneadas e o abdômen definido.

Ousada, ela evidenciou toda sua beleza. Na legenda da publicação, a beldade agradeceu. “Obrigada Noronha por tanto!!! Que bem que esse lugar me faz, é impressionante…”.

Nos comentários, os fãs, claro, foram à loucura. "Sempre linda!", disse uma admiradora. "Sereia", comentou outro. Já uma terceira ressaltou: "Você é tão lindaaa".

Vale lembrar que recentemente Deborah Secco abriu um álbum de fotos com a herdeira e ostentou a sua beleza impecável ao posar em uma série de fotos no nordeste.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DEBORAH SECCO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

De biquíni, Deborah Secco ostenta tanquinho trincado em Fernando de Noronha

No arquipélago de Fernando de Noronha, Deborah Secco colocou toda sua boa forma para jogo, ao exibir seu tanquinho trincado em suas redes sociais, durante sua temporada de descanso em família. Nos stories de seu perfil oficial no Instagram , a artiste exibiu seu corpo perfeito renovava o bronzeado na areia do famoso destino turístico.