De biquíni, Deborah Secco ostenta tanquinho trincado em Fernando de Noronha

Atriz Deborah Secco compartilha momentos de dias de sossego em arquipélago pernambucano

Na tarde deste domingo, 9, a atriz Deborah Secco (43) decidiu colocar toda sua boa forma para jogo, exibindo seu tanquinho trincado em suas redes sociais. A famosa mostrou alguns registros de seus dias de sossego durante sua viagem para o arquipélago de Fernando de Noronha, no estado do Pernambuco.

A artista apareceu nos stories de seu perfil oficial no Instagram exibindo seu abdômen mais do que definido, enquanto estava deitada em uma cadeira de praia, pegando sol na areia do famoso destino turístico, para renovar o bronzeado.

Deborah Secco - Créditos: Reprodução / Instagram



Além disso, no último sábado, 8, a famosa aproveitou para mostrar que gosta de se aventurar! No Instagram, Deborah apareceu deitada em cima de uma prancha no meio do mar, revelando que estava fazendo o famoso stand-up pedal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)



Cobrindo seios com cinto, Deborah Secco deixa calcinha à mostra em look ousado

Deborah Secco ousou no look para curtir o festival de música Lollapalooza Brasil, no fim de março. Sem camisa, a estrela usou apenas um cinto com detalhes metálicos para cobrir os seios. Para escandalizar ainda mais, a atriz puxou a calcinha e deixou parte do bumbum de fora com calça vermelha franzida.

Com um corpão de dar inveja, Deborah sensualizou nas imagens postadas em seu perfil no Instagram e apostou no carão ao exibir o modelito preto e vermelho que ainda tem um capuz. Nos comentários, os seguidores da musa aprovaram a ousadia: "Amei! Uma vibe bem Tieta futurista”, disse um deles.