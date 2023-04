Magérrima, Deborah Secco exibe corpaço ao usar biquíni fininho

De biquíni mínimo, Deborah Secco abre álbum de fotos desuas férias em Noronha com a filha, Maria Flor, e seu corpo sarado rouba a cena

A atriz Deborah Secco aproveitou o seu período de férias para relaxar em Fernando de Noronha com a filha, Maria Flor. Nesta sexta-feira, 7, a artista abriu um álbum de fotos com a herdeira durante um passeio em uma das praia paradisíacas do destino e ostentou a sua beleza impecável.

A estrela apareceu usando apenas um biquíni preto nada básico. O modelito fininho e mínimo destacou o corpo sequinho da atriz, que deixou à mostra sua barriga reta e as pernas torneadas.

Na legenda, Secco exaltou a companhia da família na viagem especial. "Tenho muitas coisas incríveis na vida, mas sem dúvida nenhuma minha família e o que da razão a essa jornada louca que é a vida… E estar com eles nesse que é um dos meus lugares preferidos no mundo, é sem dúvida umas das sensações mais felizes da minha vida!!! Obrigada Noronha…", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Cobrindo seios com cinto, Deborah Secco deixa calcinha à mostra em look ousado:

Deborah Secco ousou no look para curtir o festival de música Lollapalooza Brasil, no fim de março. Sem camisa, a estrela usou apenas um cinto com detalhes metálicos para cobrir os seios. Para escandalizar ainda mais, a atriz puxou a calcinha e deixou parte do bumbum de fora com calça vermelha franzida.

Com um corpão de dar inveja, Deborah sensualizou nas imagens postadas em seu perfil no Instagram e apostou no carão ao exibir o modelito preto e vermelho que ainda tem um capuz. Nos comentários, os seguidores da musa aprovaram a ousadia: "Amei! Uma vibe bem Tieta futurista”, disse um deles.