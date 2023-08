Em conversa com seguidores, Jade Picon revela se entraria em outro reality show

A influenciadora Jade Picon decidiu interagir com alguns seguidores nas redes sociais e comentou se participaria de outro reality

Nesta quinta-feira, 17, Jade Picon decidiu interagir com seus seguidores em seu Instagram. A influenciadora brincou de “Eu Nunca” com seus admiradores, em que eles mandavam perguntas e a famosa respondia se já tinha feito ou nunca.

Uma seguidora comentou: “Nunca achei que estava grávida”. Jade revelou que nunca acreditou estar grávida, porém, comentou sobre sua personagem na novela “Travessia”. “Só a Chiara mesmo”, escreveu a influenciadora na legenda da foto em que aparecia caracteriza como a personagem da novela escrita por Gloria Perez.

Jade ainda comentou com seus seguidores sobre sua vontade de morar sozinha, hoje, a jovem divide sua moradia entre São Paulo e Rio de Janeiro: “Quando eu era menor, era o sonho da minha vida ser independente e morar sozinha. Meus pais até estranhavam eu tão nova falar isso, mas eu sempre senti algo forte que me dizia eu ia me tornar alguém com grandes responsabilidades, livre e com as próprias regras”.

“Fui morar sozinha com 18 anos em um apartamento em São Paulo e hoje, com 21 anos, fico entre São Paulo e minha casa do Rio de Janeiro, que sou completamente apaixonada”, completou a estrela.

Os fãs curiosos da irmã de Léo Picon a questionaram se ela considera participar de mais um reality show. Jade fez parte do BBB 22, em que o campeão foi o ator Arthur Aguiar. “Acho que um tá bom, né? Foi tudo”, comentou Jade na legenda de um vídeo com alguns momentos seus no programa dirigido por Boninho.

Um outro admirador pediu um conselho e abriu o coração para Jade: “Passei por uma situação que a pessoa dizia ser meu amigo e no final não era (triste)”. A ex-BBB deu sua opinião sobre a situação: “Quem nunca? Uma hora ou outra a verdade aparece e o que importa é o que você faz a partir daí. Não tem como controlar tudo e saber exatamente as intenções dos outros com você. Faz parte da vida e eu sempre encaro como aprendizado (depois que eu tiro a pessoa da minha vida, óbvio)”.

Vale lembrar que Jade já é influenciadora e trabalha com a internet há muito tempo. Sobre isso, a famosa comentou como reagia e reage aos comentários negativos: “Quando eu era menor (12 a 15 anos) eu respondia, bloqueava, chorava... Hoje eu tô BEM calejada e consigo absorver o que é uma crítica construtiva e relevar o que está vindo de uma pessoa frustrada. Gente feliz não enche o saco”.

Ainda sobre relacionamentos, Jade revelou rapidamente se perdoaria uma traição em um relacionamento: “Perdoar? Talvez. Continuar com a pessoa? Não”. Por fim, os fãs fizeram uma pergunta indiscreta: se Jade Picon considera casar-se. Porém, alguns seguidores que querem ver a influenciadora de noiva, podem se frustrar: “Nunca! A Chiara já”.

Reprodução: Instagram

Procedimento estético!

Jade passou por uma cirurgia recentemente. A atriz da novela “Travessia” anunciou que se afastaria das redes sociais por um tempo, pois faria uma cirurgia para colocar silicone.

“Pensei muito, esperei anos até o momento certo e eu acredito que seja agora. Visitei muitos profissionais, esperei o momento certo e decidi colocar prótese de silicone, algo bem natural, para eu recuperar o que eu tinha antes, que era o que eu gostava”, comentou a intérprete da personagem Chiara no vídeo que só seria postado quando tudo corresse bem no procedimento.

Jade ainda afirmou que não vai compartilhar nada em suas redes sociais sobre o procedimento que realizou, e explicou o motivo: "[Não irei mostrar] nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade”.