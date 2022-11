Em aparição rara, Marisa Monte faz compras com a filha em shopping do Rio de Janeiro

Marisa Monte levou a filha Helena para passear na noite desta segunda-feira, 31

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 09h45

A cantora Marisa Monte (55) foi vista em aparição rara, na noite desta segunda-feira, 31, dentro de um shopping localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ela sorriu para o fotógrafo no local, enquanto passeava com a filha caçula, Helena (13), fruto do seu casamento com o empresário Diogo Pires Gonçalves. Marisa e o marido estão juntos desde 2008.

Sempre discreta sobre sua vida pessoal, Marisa Monte também é mãe de Mano Wladimir (19), do antigo relacionamento com o músico Pedro Bernardes.

No passeio, Marisa usou um look comportado e monocromático preto composto por camisa, calça jeans larga, tênis e uma fivela que tem detalhes em dourado, para acinturar. Ela também estava de óculos, brincos, batom vermelho e uma bolsa pequena com alça transversal.

Já sua filha, Helena, optou por um figurino confortável e casual. Estava com moletom cinza escrito "Harvard", em referência à universidade americana e sapatos de borracha, na mesma cor.

Marisa Monte em passeio por shopping da Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira, 31. Foto: Rodrigo Adão/AgNews

Marisa Monte posa sorridente para fotógrafo durante passeio no shopping. Foto: Rodrigo Adão/AgNews

Marisa Monte e a filha, Helena, foram às compras em shopping do Rio. Foto: Rodrigo Adão/AgNews

Marisa Monte acena para fotógrafo enquanto caminha com a filha, Helena. Foto: Rodrigo Adão/AgNews

Marisa Monte faz aparição rara com o marido em aniversário de Nelson Motta

Marisa Monte marcou presença na festa de aniversário de 78 anos de Nelson Motta na noite de quinta-feira, 27. Ela compareceu à comemoração, que aconteceu no Clube Manouche, na capital carioca.

A famosa posou com o marido, sorridente para os fotógrafos e trocaram beijos. O ator Daniel de Oliveira (45), marido de Sophie Charlotte (33), também prestigiou Motta na noite de celebração. O jornalista também recebeu o carinho da mulher, Drica Albuquerque, e dos netos.