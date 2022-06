Em Amsterdã, Gil do Vigor exibe gingado ao reproduzir coreografia famosa: ''Vocês acharam que eu não ia rebolar?''

Gil do Vigor aproveitou a sua passagem por Amsterdã para exibir todo o seu gingado dançando em um ponto turístico da cidade

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 15h29

Nesta quarta-feira, 29, Gil do Vigor (30) decidiu exibir todo o seu gingado na web.

O economista, que está de passagem por Amsterdã, parou em um dos pontos turísticos da cidade e começou a dançar, na frente das câmeras, a famosa coreografia da versão de Anitta (29) e Pedro Sampaio (24) da canção Dançarina.

No clipe, publicado em suas redes sociais, ele ainda esbanjou estilo, usando um look despojado, com uma camiseta e um shorts clarinhos, combinando com uma jaqueta arrasadora.

Na legenda, Gil brincou com a situação: "Vocês acharam que eu não ia rebolar a raba em Amsterdã?"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que isso, deu show!", escreveu um. "Arrasou essa música!", falou outro. "Amo a sua energia!", disse um terceiro.

Alguns artistas, amigos de Gil, também não perderam tempo e comentaram no post: "Rei das dancinhas onde quer que esteja!", escreveu Linn da Quebrada (31). Já Gabi Martins (25) deixou uma série de emojis de carinhas apaixonadas.

Confira todo o gingado de Gil do Vigor ao reproduzir uma dancinha famosa na web em um ponto turístico de Amsterdã: