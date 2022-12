Ellen DeGeneres presta última homenagem à seu produtor, o DJ Stephen ‘tWitch’

De acordo com o TMZ, corpo de Stephen, produtor de Ellen DeGeneres, foi encontrado com ferimento de bala pela polícia

A apresentadora e comediante Ellen DeGeneres (64) usou suas redes sociais para prestar suas últimas homenagens ao DJ Stephen ‘tWitch’ Boss, produtor de seu programa de televisão, que morreu aos 40 anos de idade.

“Estou de coração partido. tWitch era amor e luz puros. Ele era minha família, e eu o amava com todo meu coração. Eu sentirei sua falta. Por favor, mandem amor e apoio a Allison e seus filhos lindos, Weslie, Maddox e Zaia”, escreveu a apresentadora, em uma publicação feita no seu perfil oficial no Instagram.



De acordo com o site TMZ, a polícia teria encontrado o corpo de Stephen com um ferimento de bala, que aparentemente, teria sido autoinfligido.

O DJ começou sua participação no The Ellen Show em 2014, atuando como produtor executivo em 2020. Ele esteve presente até o final do programa, que acabou em 2022. Stephen Laurel Boss começou a ganhar reconhecimento em 2008, como dançarino em um programa chamado So You Think You Can Dance, performando no street dance e no hip hop. Ele já participou também do filme Magic Mike: XXL.

Além disso, ele apresentou ao lado de sua mulher, Alisson, a série de documentários do Disney+, Disney’s Fairy Tale Weddings. Foi também empresário e fundador de uma plataforma de aula de dança, o CLI Studios.