Elizabeth Savala faz rara aparição com seus filhos gêmeos, Cyro e Tadeu

Elizabeth Savala agita as redes sociais ao mostrar foto inédita os filhos gêmeos, Cyro e Tadeu, em passeio juntos

A atriz Elizabeth Savala aproveitou o último final de semana para curtir um passeio com os filhos gêmeos, Cyro e Tadeu Casquel Picchi. O trio foi fotografado durante um almoço e ela fez questão de compartilhar o registro com seus fãs.

A estrela apareceu sentada em uma mesa com os filhos. “E quando num sábado de muito calor, você é convidada a almoçar com seus filhos mais novos, os gêmeos, e depois vai comer sorvete de pitanga, é um dia muito abençoado e feliz”, disse ela na legenda.

Elizabeth Savala tem quatro filhos: Cyro, Tadeu, Diogo e Thiago.

Elizabeth Savala exibe foto com sua mãe

Elizabeth Savala (67) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado da mãe. A atriz aparece ao lado da mãe após passarem alguns momentos juntas.

Na legenda, Savala se declarou para a mãe: "Com ela a dona de tudo, muitas saudades, mamãe! Foi um dia ótimo com a sra. e depois almoçando com @tadeupicchi e Iracy, amo vocês, amo a senhora dona Lica", escreveu a artista na postagem.