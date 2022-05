Elizabeth Savala compartilha clique raro ao lado da mãe: "A dona de tudo"

A atriz Elizabeth Savala publicou nas redes sociais uma foto com a mãe e se declarou

25/05/2022

Elizabeth Savala (67) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado da mãe.

Na publicação feita na tarde desta quarta-feira, 25, a atriz aparece ao lado de dona , após passarem alguns momentos juntas.

Na legenda, Savala se declarou para a mãe: "Com ela a dona de tudo, muitas saudades, mamãe! Foi um dia ótimo com a sra. e depois almoçando com @tadeupicchi e Iracy, amo vocês, amo a senhora dona Lica", escreveu a artista na postagem.

O clique raro encantou os fãs, que elogiaram as duas. "Que amor", comentou uma seguidora. "Duas lindas", disse outra. "Quanta fofura. Que Deus abençoe e dê muita saúde para sua mãezinha", falou uma internauta.

Vale lembrar que a atriz Elizabeth Savala está no ar na novela Quanto Mais Vida, Melhor, da TV Globo. No folhetim, que chega ao fim na próxima sexta-feira, 27, a artista interpreta Nedda, mãe de Neném (Vladimir Brichta).

