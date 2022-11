Eliezer faz relato da primeira noite com Viih Tube: "Péssimo pra mim"

Casal de ex-BBBs, Eliezer e Viih Tube, contou perrengue que tiveram ao irem pela primeira vez para a cama

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 08h15

O casal de ex-BBBs, Viih Tube e Eliezer, que em breve terá uma menina, a Lua, contou no Podcats de Lucas Guimarães e Camila Loures como foi a primeira vez deles na cama.

Divertindo a todos com a história de como foi a estreia deles no sexo, a influenciadora contou que o momento foi "meio caótico", mas que o amado "se esforçou bastante" para deixá-la satisfeita. Eliezer então explicou o que aconteceu no momento que o atrapalhou na performance.

"Foi péssimo para mim, porque eu tive cãibra na hora e não consegui fazer nada. Pensei: 'vou ficar no oral para ver se faço alguma coisa e ressuscita'", contou ele. "Estava com dor e fiquei: 'tomara que ela não perceba o que está acontecendo", comentou o que pensou na hora.

Viih Tube deu detalhes de como a primeira vez foi divertida e encararam no bom humor. "Teve uma hora que ele não aguentou e falou para mim: 'estou com cãibra'. E nós dois caímos na risada no meio do sexo", explicou a futura mamãe. "Mas depois deu certo", completou Eliezer.

A youtuber então confirmou e declarou que mesmo com as dificuldades, ela curtiu bastante o momento com o pai de sua filha. "Depois ele falou para mim: 'foi péssimo', e eu falei: ''oi maravilhoso!'".

Eliezer revela desejo inusitado de Viih Tube

Eliezer surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar um desejo inusitado de Viih Tube, que está grávida pela primeira vez.

Nos Stories do Instagram, o ex-participante do Big Brother Brasil 22 revelou que a influenciadora digital estava com vontade de comer ração e petisco de cachorro.

"Me falando que deu água na boca para comer ração e petisco de cachorro. Coitado do meu filho!", lamentou Eliezer na gravação. "Eu não comi, só cheirei. [O filho] está pedindo!", respondeu Viih Tube ao namorado.

