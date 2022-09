Eliezer revela desejo inusitado de Viih Tube: "Coitado do meu filho"

O ex-BBB Eliezer expôs o desejo inusitado de Viih Tube, que espera o primeiro filho do casal

Eliezer(32) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar um desejo inusitado de Viih Tube (22), que está grávida pela primeira vez.

Nos Stories do Instagram, o ex-participante do Big Brother Brasil 22 revelou que a influenciadora digital estava com vontade de comer ração e petisco de cachorro.

"Me falando que deu água na boca para comer ração e petisco de cachorro. Coitado do meu filho!", lamentou Eliezer na gravação. "Eu não comi, só cheirei. [O filho] está pedindo!", respondeu Viih Tube ao namorado.

Depois, ele ainda revelou que teve terçol após negar um doce para a amada. "Tive terçol porque neguei doce para ela. Eu já sabia que ela estava grávida. Deu dois dias e o terçol apareceu", acrescentou o ex-BBB. Os dois, vale dizer, anunciaram a gravidez na última terça-feira, 20.

Eliezer escuta o coração do filho

O ex-BBB Eliezer aproveitou o clima de TBT para relembrar um momento muito emocionante da gravidez de Viih Tube. O ex-BBB compartilhou o vídeo do casal escutando o coração do filho pela primeira vez e emocionou. "Primeira vez que escutei o coraçãozinho do meu filho", disse no vídeo.

Já na legenda, o influenciador falou da emoção que sentiu ao escutar o coração do bebê. "#tbt do dia mais emocionante da minha vida, até agora. O dia que escutamos o coraçãozinho do nosso pacotinho", escreveu ele.

