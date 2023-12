Eliezer exibe 'antes e depois' do corpo após lipoaspiração e ginecomastia

'Invejosos dirão que foi lipo. E foi mesmo!', brincou Eliezer, que passou por uma série de mudanças no estilo de vida além da lipo

Eliezer exibiu na manhã desta terça-feira, 26, a evolução de seu corpo ao longo deste ano depois de adotar uma série de hábitos mais saudáveis após uma cirurgia. O vídeo compartilhado começa em junho deste ano, antes do influenciador e ex-BBB realizar a ginecomastia com lipoaspiração.

No fim do vídeo, o pai de Lua Di Felice exibe o shape e deixou uma reflexão na legenda do post: “Mudou muito? Invejosos vão dizer que foi lipo! E foi mesmo [risos]. A lipo me devolveu a autoestima, a vontade de me cuidar, comer melhor e voltar a treinar. Lipo sozinha não faz milagre, ou faz, eu comia uma barra de chocolate por dia, (às vezes até duas), e agora doce só nos mêsversarios”, contou.

O marido da Viih Tube continuou a reflexão falando como os treinos agora fazem parte do seu dia a dia: “Antes, treino era uma vez por mês, hoje virou rotina, mesmo quando não consigo treinar, eu corro cinco km diários. Enfim, encerrando 2023 bem feliz comigo e motivado para 2024 continuar com esses bons hábitos”, detalhou.

Nos comentários os internautas parabenizaram o influenciador pela mudança: “Parabéns! A disciplina e força de vontade transforma”, escreveu uma, ”Ótimo texto pq farei lipo, e sei que ela dá aquela reiniciada no corpo pra voltar a ter ânimo para treinar”, comentou uma outra seguidora, “ Esse homão é todo da Viih. Sortuda é ela”, brincou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Eliezer estoura fofurômetro em primeiro Natal de sua filha

Eliezer está celebrando o primeiro Natal de sua filha, Lua Di Felice, de 8 meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube. Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 25, o paizão compartilhou alguns registros desse momento tão especial com a bebê.

Em seu perfil oficial do Instagram, Eli apareceu com uma roupa temática para a ocasião. Nos cliques, ele usou um colete de estampa natalina e camisa vermelha ao pousar com sua herdeira na frente de uma árvore de Natal. Lua também arrasou no tema, com macacão de rena e chapéu de Papai Noel.