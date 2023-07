Eliezer abre o jogo sobre novos rumores de separação com Viih Tube: ‘Redescoberta’

O que rolou? Em meio a novos boatos de separação, Eliezer quebra o silêncio e abre o coração sobre casamento com Viih Tube

Na noite da última quarta-feira, 19, começaram a circular algumas especulações na web de que o casal de influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer estariam em crise. Questionado pelos fãs, o pai da pequena Lua Di Felice decidiu abrir o jogo e se pronunciou em suas redes sociais sobre os novos rumores do fim do seu relacionamento

Pela manhã, Eliezer apareceu atordoado em seu stories, ainda na cama, e compartilhou alguns prints das mensagens dos seguidores: “Viu nos grupos de fofoca seu nome e da Viih falando que estão separados? Só dá o nome de vocês, estão falando que saíram hoje só para disfarçar”, uma fã disparou sobre o último vale-night do casal.

"O que rolou? Separaram a gente de novo?”, o ex-participante do Big Brother Brasil brincou com os boatos. Na sequência, ele decidiu abrir o coração sobre a noite em que saíram juntos sem a filha, como um momento de ‘redescoberta’ do relacionamento: "É muito isso gente, parecia que estávamos no nosso primeiro date”, ele iniciou.

“A peça rolando ela falava que me amava no ouvido, outra hora eu ia ao ouvido dela e falava o quanto ela tava linda, a gente se dava às mãos, ríamos juntos. Sério que delícia. Não que os momentos antes da Lua não eram bons, mas a gente sabia que 'amanhã vamos estar em tal lugar também' agora a gente não sabe, então é literalmente um evento sair de casa”, ele se derreteu pela esposa.

Mas essa não é a primeira vez que o casal lida com os boatos de separação. No mês passado, a mãe da pequena Lua Di Felice também precisou usar as redes sociais para negar as especulações de fim do seu relacionamento com Eliezer. O alvoroço aconteceu depois que a influenciadora revelou que teve um sonho em que era traída.

