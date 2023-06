Viih Tube fala dos primeiros meses de Lua e comenta sobre boatos de separação

Após justificar pedido de 'separação', influenciadora digital Viih Tube fala sobre rumores do fim com Eliezer, com quem tem a pequena Lua

Mãe da pequena Lua di Felice, a influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais na última quarta-feira, 28, para falar sobre as especulações de fim do seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer.

Nos stories de seu Instagram, a youtuber abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre rumores de crise na relação."Você vai se separar?", questionou uma seguidora. "Tem muita gente mandando isso, da onde vocês tiraram isso?", disparou Viih.

A mãe de primeira viagem ainda falou um pouco sobre os primeiros meses de vida da filha, que completa o terceiro mêsversário no dia 09 de julho. A loira contou que a bebê nunca pegou chupeta e que as cólicas da pequena melhoraram bastante.

"Já saiu sem a Lua alguma vez? Como foi pra você?", indagou outra internauta. "Ela vai fazer 3 meses e eu nunca saí sem ela, não sei qual é a sensação ainda. Só o Eli que já saiu pra trabalhar, mas eu sempre fiquei com ela", revelou.

Recentemente, Eliezer contou que acordou para dar um beijo em Viih Tube e foi ignorado. "Ela disse: 'Quero separar, acabou. Você me traiu, traiu a Lua. Quero me separar'. Eu achei que ela estava debochando da minha cara", disse ele, revelando que a influencer sonhou.

Confira as respostas de Viih Tube:

Viih Tube revela insegurança em primeiro sexo após parto de Lua

Na quarta-feira, 28, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21 Viih Tube usou suas redes sociais para fazer um desabafo! A youtuber detalhou que se sentiu insegura ao fazer sexo pela primeira vez com seu marido, o ex-participante do Big Brother Brasil 22 Eliezer, após o parto de Lua, primeira filha do casal, que está com dois meses de vida.

“Vários momentos [de insegurança]. Lá vão alguns deles: nos primeiros dias com a Lua, medo de fazer algo errado. Ela era muito molinha e indefesa; na minha amamentação, que fiz de tudo para aumentar a produção [de leite], e hoje já aceitei que vou até onde aguentar com a sonda; na primeira vez do sexo com o Eli pós-parto; primeiro banho que dei nela”, contou a influenciadora digital, na legenda da publicação.